Are o conștiință de sine grozavă. Ca un mare campion, trebuie să te cunoști foarte bine, cum să te gestionezi, cât de important e un anumit lucru, cum să trăiești o dezamăgire, cum să nu te 'măcelărești' psihic dacă pierzi un meci.

„E atât de bine înăuntru precum se prezintă în exterior. E un tânăr bun. Aproape că aș vrea să-l numesc copil, pentru că încă are activități de tânăr.

„De afară, se vede că 'transpiră' disciplină. Pare că, dacă are o zi proastă, nu vom ști. După finala Roland Garros, s-a regrupat exemplar, a vorbit frumos la ceremonie, părea chiar recunoscător.

Fostul antrenor al Simonei Halep a lansat și anunțul-surpriză potrivit căruia Jannik Sinner nu are de gând să se retragă prea curând din tenisul profesionist.

Ionuț Chirilă a spus ce-i lipsește lui Ianis Hagi: ”E talentat, dar are o problemă”

„Vrea să joace tenis încă cincisprezece ani.”



Da, dacă vei câștiga te vei bucura, dar să nu te cobori prea jos, în cazul unui rezultat nefericit. Încerci să înveți, să mergi mai departe și să progresezi.



Jannik face toate acestea. Are o etică a muncii incredibilă, dar și o rezistență uimitoare. E dispus la efort și adoră tenisul. Are un scop și vrea să mai joace tenis încă cincisprezece ani. Are 23 de ani și se vede jucând tenis când va avea 37-38 de ani,” a declarat Darren Cahill în podcastul Served.

Jannik Sinner are trei titluri de mare șlem în palmares, toate, cucerite pe hard: două la Melbourne și unul în America.