Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) s-a calificat în semifinalele competiției WTA 250 de la Osaka.

Sportiva din România s-a impus în trei seturi, în confruntarea cu elvețianca Viktorija Golubic (33 de ani, 60 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-2, după o oră și patruzeci și patru de minute de joc.

Nemiloasă în setul final, Sorana Cîrstea a răzbunat manșa a doua și a făcut două break-uri pe serviciul adversarei și nu și-a mai pierdut serva.

Sorana Cîrstea - Jaqueline Cristian, posibilă finală a turneului de la Osaka

Pentru un loc în finala întrecerii, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe canadianca Leylah Fernandez (27 WTA), fostă finalistă a Openului American, învinsă de Emma Răducanu, în urmă cu mai mult de patru ani.

Sorana Cîrstea - Jaqueline Cristian poate deveni finala turneului din Japonia, iar pentru acest scenariu doar Cîrstea ar trebui să producă o surpriză. Conform calculelor hârtiei, Jaqueline Cristian va fi favorită în faza semifinalelor, chiar dacă va juca împotriva Olgăi Danilovic, număr 49 WTA.

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Leylah Fernandez va avea loc în dimineața zilei de sâmbătă, 18 octombrie, după ora 05:00.

