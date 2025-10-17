GALERIE FOTO Dublă victorie: Sorana Cîrstea o urmează pe Jaqueline Cristian în semifinalele turneului WTA de la Osaka. Finala românească, la un pas distanță

Dublă victorie: Sorana Cîrstea o urmează pe Jaqueline Cristian în semifinalele turneului WTA de la Osaka. Finala românească, la un pas distanță
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au acces în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) s-a calificat în semifinalele competiției WTA 250 de la Osaka.

Sportiva din România s-a impus în trei seturi, în confruntarea cu elvețianca Viktorija Golubic (33 de ani, 60 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-2, după o oră și patruzeci și patru de minute de joc.

Nemiloasă în setul final, Sorana Cîrstea a răzbunat manșa a doua și a făcut două break-uri pe serviciul adversarei și nu și-a mai pierdut serva.

Sorana Cîrstea - Jaqueline Cristian, posibilă finală a turneului de la Osaka

Pentru un loc în finala întrecerii, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe canadianca Leylah Fernandez (27 WTA), fostă finalistă a Openului American, învinsă de Emma Răducanu, în urmă cu mai mult de patru ani.

Sorana Cîrstea - Jaqueline Cristian poate deveni finala turneului din Japonia, iar pentru acest scenariu doar Cîrstea ar trebui să producă o surpriză. Conform calculelor hârtiei, Jaqueline Cristian va fi favorită în faza semifinalelor, chiar dacă va juca împotriva Olgăi Danilovic, număr 49 WTA.

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Leylah Fernandez va avea loc în dimineața zilei de sâmbătă, 18 octombrie, după ora 05:00.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea us open tur 2 2025 meci
A treia performanță mare a Soranei Cîrstea în proba individuală, în 2025

La treizeci și cinci de ani, Sorana Cîrstea se bucură de combinația perfectă dintre experiență și presiune diminuată.

Titlul cucerit de Sorana Cîrstea la Cleveland a fost anunțat de semifinala jucată pe zgură, la Iași, însă rezultatele pe hard au continuat să curgă favorabil în direcția româncei.

Semifinala de la Osaka o readuce pe Sorana Cîrstea în top 50 WTA, o performanță incredibilă, având în vedere că românca a absentat întreaga jumătate secundă a sezonului anterior. Mai mult decât atât, Cîrstea se afla în afara top 100 WTA în urmă cu mai puțin de două luni.

