GALERIE FOTO Dramă totală și în ITF, nu doar în WTA: cum s-a terminat meciul Gabriela Ruse - Paula Badosa, jucat în Texas

Dramă totală și în ITF, nu doar în WTA: cum s-a terminat meciul Gabriela Ruse - Paula Badosa, jucat în Texas
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse și Paula Badosa, meci demn de un turneu de mare șlem, într-o competiție WTA 125k la Austin, Texas.

Gabriela Ruse (28 de ani, 74 WTA) și Paula Badosa (28 de ani, 106 WTA) au jucat un tenis demn de circuitul WTA, în lumea „secundară” a tenisului profesionist, circuitul Federației Internaționale de Tenis.

În turneul Challenger de la Austin, Texas, Badosa și Ruse au jucat cel de-al patrulea meci direct, încheiat cu a treia victorie în contul spanioloaicei.

Gabriela Ruse a servit pentru calificare, dar a pierdut meciul cu Paula Badosa

A fost 2-6, 6-2, 7-5 pentru fostul număr 2 mondial, Paula Badosa, la capătul a două ore și douăzeci și nouă de minute de joc.

Ruse nu și-a pierdut nici măcar o dată serva, în setul inaugural, legând două break-uri, după care scenariul s-a repetat, în oglindă, în manșa doi.

Setul decisiv a văzut-o pe Ruse desprinzându-se prima, la 2-0 la game-uri. Sportiva din București a condus și cu 3-2, dar și cu 5-3, între aceste două scoruri având loc o serie de patru break-uri împărțite egal între cele două.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse zambet to 2026
Ruse, întoarsă de la 1-0 la seturi și de la 5-3, în setul decisiv

La 5-4 pentru Ruse, în setul final, românca a servit pentru calificare, dar Badosa a avut mai multă inspirație și a reușit break-ul, la a patra minge procurată în game.

Break-ul pierdut de Ruse a făcut-o să capituleze în ultimele două game-uri ale jocului, în care Badosa a făcut game la 15 și un break alb, consemnând un singur punct cedat în acestea.

În ciuda eșecului, Gabriela Ruse rămâne - cel puțin momentan - sigură de locul 74 în ierarhia mondială, neînregistrând vreo schimbare în urma acestui rezultat.

Paula Badosa

  • Paula badosa dubai aniversare 2025
