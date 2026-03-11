Gabriela Ruse (28 de ani, 74 WTA) și Paula Badosa (28 de ani, 106 WTA) au jucat un tenis demn de circuitul WTA, în lumea „secundară” a tenisului profesionist, circuitul Federației Internaționale de Tenis.

În turneul Challenger de la Austin, Texas, Badosa și Ruse au jucat cel de-al patrulea meci direct, încheiat cu a treia victorie în contul spanioloaicei.

Gabriela Ruse a servit pentru calificare, dar a pierdut meciul cu Paula Badosa

A fost 2-6, 6-2, 7-5 pentru fostul număr 2 mondial, Paula Badosa, la capătul a două ore și douăzeci și nouă de minute de joc.

Ruse nu și-a pierdut nici măcar o dată serva, în setul inaugural, legând două break-uri, după care scenariul s-a repetat, în oglindă, în manșa doi.

Setul decisiv a văzut-o pe Ruse desprinzându-se prima, la 2-0 la game-uri. Sportiva din București a condus și cu 3-2, dar și cu 5-3, între aceste două scoruri având loc o serie de patru break-uri împărțite egal între cele două.