Bilanț șocant în faza optimilor de finală ale competiției WTA 1000 de la Madrid. În aceeași seară, numerele 2 și 3 ale clasamentului mondial, Elena Rybakina, respectiv Cori Gauff au părăsit competiția din capitala Spaniei.

După ce a revenit de la 0-1 la seturi împotriva Soranei Cîrstea, 4-6, 6-3, 6-2, Cori Gauff a capitulat în fața Lindei Noskova, din Cehia, într-un alt meci care a întrecut borna de două ore de joc.

Sabalenka rezistă, Rybakina și Gauff (numere 2 și 3 WTA) au căzut

Cehoaica în vârstă de 21 de ani, clasată a treisprezecea în ierarhia mondială, a profitat de turul liber pe care l-a avut înaintea acestui meci, beneficiind de retragerea Ludmilei Samsonova. Plusul de energie a ajutat-o, Noskova tremurând serios doar în setul secund. 6-4, 1-6, 7-6 (5) a fost scorul final, reușit de jucătoarea din Europa în ciuda unui set final în care Gauff a condus cu 4-2 la game-uri.

În târziul serii, în ultimul meci programat în întrecerea feminină, două jucătoare născute în Federația Rusă, dar niciuna care să reprezinte acea țară - Anastasia Potapova (Austria) și Elena Rybakina (Kazahstan) s-au duelat timp de două ore.

Spre surprinderea publicului, Elena Rybakina a pierdut în două seturi aprig disputate, 7-6 (8), 6-4, marcând „alunecarea” specifică a rezultatelor sale atunci când sezonul de hard face tranziția înspre stagiunea de zgură.

Specialistă pe hard, unde a câștigat deja un titlu de mare șlem, în acest an, Elena Rybakina a irosit două avantaje prețioase: la 5-3, în primul set, respectiv la 4-2, în setul doi.

