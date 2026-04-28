Două surprize uriașe, la Madrid: numerele 2 și 3 în lume, afară din competiție, în aceeași zi

Două surprize uriașe, la Madrid: numerele 2 și 3 în lume, afară din competiție, în aceeași zi Tenis
Marcu Czentye
Două rezultate surprinzătoare în turneul de o mie de puncte de la Madrid.

Bilanț șocant în faza optimilor de finală ale competiției WTA 1000 de la Madrid. În aceeași seară, numerele 2 și 3 ale clasamentului mondial, Elena Rybakina, respectiv Cori Gauff au părăsit competiția din capitala Spaniei.

După ce a revenit de la 0-1 la seturi împotriva Soranei Cîrstea, 4-6, 6-3, 6-2, Cori Gauff a capitulat în fața Lindei Noskova, din Cehia, într-un alt meci care a întrecut borna de două ore de joc.

Sabalenka rezistă, Rybakina și Gauff (numere 2 și 3 WTA) au căzut

Cehoaica în vârstă de 21 de ani, clasată a treisprezecea în ierarhia mondială, a profitat de turul liber pe care l-a avut înaintea acestui meci, beneficiind de retragerea Ludmilei Samsonova. Plusul de energie a ajutat-o, Noskova tremurând serios doar în setul secund. 6-4, 1-6, 7-6 (5) a fost scorul final, reușit de jucătoarea din Europa în ciuda unui set final în care Gauff a condus cu 4-2 la game-uri.

În târziul serii, în ultimul meci programat în întrecerea feminină, două jucătoare născute în Federația Rusă, dar niciuna care să reprezinte acea țară - Anastasia Potapova (Austria) și Elena Rybakina (Kazahstan) s-au duelat timp de două ore.

Spre surprinderea publicului, Elena Rybakina a pierdut în două seturi aprig disputate, 7-6 (8), 6-4, marcând „alunecarea” specifică a rezultatelor sale atunci când sezonul de hard face tranziția înspre stagiunea de zgură.

Specialistă pe hard, unde a câștigat deja un titlu de mare șlem, în acest an, Elena Rybakina a irosit două avantaje prețioase: la 5-3, în primul set, respectiv la 4-2, în setul doi.

Aryna Sabalenka, gata să scrie istorie pe zgura de la Madrid

Nici Arynei Sabalenka nu i-a fost cu mult mai ușor în faza optimilor de finală. A avut de biruit un meci complicat cu japoneza Naomi Osaka, încheiat în 2 ore și 22 de minute.

6-7 (1), 6-3, 6-2 a fost scorul prin care bielorusa a rămas în competiție și, la finalul acestei zile, victoria pare mai mult decât un singur tur trecut.

Sabalenka poate deveni, în acest an, cea mai titrată jucătoare din istoria turneului WTA 1000 de la Madrid. Bielorusa ar depăși-o pe cehoaica Petra Kvitova și ar fi prima sportivă cu patru trofee în palmares.

Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
ULTIMELE STIRI
Răzvan Lucescu și antrenorul român care l-a impresionat: "Va avea o carieră fabuloasă"
Răzvan Lucescu și antrenorul român care l-a impresionat: "Va avea o carieră fabuloasă"
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB este golgheterul campionatului! ”Am dat un telefon și așa am dat ordin”
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB este golgheterul campionatului! ”Am dat un telefon și așa am dat ordin”
A bătut România în martie, acum a devenit șomer: „Mult succes!“
A bătut România în martie, acum a devenit șomer: „Mult succes!“
Arsenal și Chelsea se bat pentru "noul Hazard". Puștiul a înscris un gol superb pentru Ajax
Arsenal și Chelsea se bat pentru "noul Hazard". Puștiul a înscris un gol superb pentru Ajax
Îngrijorare la Barcelona! Meciurile de la Cupa Mondială pe care le poate rata Lamine Yamal
Îngrijorare la Barcelona! Meciurile de la Cupa Mondială pe care le poate rata Lamine Yamal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto

"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă



Recomandarile redactiei
Răzvan Lucescu și antrenorul român care l-a impresionat: "Va avea o carieră fabuloasă"
Răzvan Lucescu și antrenorul român care l-a impresionat: "Va avea o carieră fabuloasă"
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB este golgheterul campionatului! ”Am dat un telefon și așa am dat ordin”
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB este golgheterul campionatului! ”Am dat un telefon și așa am dat ordin”
A bătut România în martie, acum a devenit șomer: „Mult succes!“
A bătut România în martie, acum a devenit șomer: „Mult succes!“
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Îngrijorare la Barcelona! Meciurile de la Cupa Mondială pe care le poate rata Lamine Yamal
Îngrijorare la Barcelona! Meciurile de la Cupa Mondială pe care le poate rata Lamine Yamal
Alte subiecte de interes
Luptă, Sorana! Cîrstea va primi replica Igăi Swiatek în turul 3 la Madrid: scorul meciurilor directe și miza meciului
Luptă, Sorana! Cîrstea va primi replica Igăi Swiatek în turul 3 la Madrid: scorul meciurilor directe și miza meciului
Persoana specială, îmbrățișată de Jaqueline Cristian, imediat după marele succes cu Krejcikova, de la Madrid
Persoana specială, îmbrățișată de Jaqueline Cristian, imediat după marele succes cu Krejcikova, de la Madrid
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
România, surprize-surprize în lotul pentru dubla cu Italia din barajul CM de handbal. Meciurile sunt pe VOYO și Pro Arena
România, surprize-surprize în lotul pentru dubla cu Italia din barajul CM de handbal. Meciurile sunt pe VOYO și Pro Arena
Surprizele de pe lista selectionerului Radoi? Jucatori fara selectii, doi stranieri si un suedezo-italian
Surprizele de pe lista selectionerului Radoi? Jucatori fara selectii, doi stranieri si un suedezo-italian
CITESTE SI
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

