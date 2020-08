Doar pandemia l-a salvat de gura Simonei! :) "Simona nu m-a mai putut injura, a fost o pauza bine primita", recunoaste Darren Cahill

Nemaiprivind-o pe Simona Halep din tribune, Darren Cahill se bucura de un privilegiu cel putin neasteptat.

Darren Cahill este unul dintre sustinatorii organizarii US Open 2020 si, in ciuda faptului ca regreta alegerea Simonei Halep de a nu participa la Grand Slam-ul newyorkez in acest an, se bucura de un alt privilegiu pe care i l-a adus in mod indirect pandemia.

In plus, antrenorul de la Antipozi al Simonei le-a atras atentia jurnalistilor australieni cu privire la istoricul renuntarilor Simonei Halep, facand aluzie la absenta sa de la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, cauzata de influenta virusului Zika in Brazilia anului 2016.

"Simona nu m-a mai putut injura, nestand pe margine, asa ca a fost o pauza bine primita de mine. A fost o perioada mai relaxanta, am antrenat-o prin intermediul sistemului Play Sight. Simona nu a luat racheta in mana timp de 4-6 saptamani, a stat in casa. Tineti minte ca acum 4 ani Simona nu s-a dus la Jocurile Olimpice pentru ca era destul de ingrijorata sa nu contacteze virusul Zika in Brazilia, ea e foarte grijulie cu aceste lucruri," le-a transmis Darren Cahill celor de la Wide World of Sports.

La inceputul acestui sezon, Halep a promis ca va dona cate 200 de dolari pentru fiecare iesire nervoasa inregistrata la Australian Open, pe fondul incendiilor de vegetatie izbucnite cu cateva zile inaintea debutului primului turneu de mare slem al anului.

Simona Halep a castigat in acest an doua turnee WTA, la Dubai, in februarie si la Praga, in august.