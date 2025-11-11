De patru ori câștigător al Turneului Campionilor, Ilie Năstase rămâne primul în mai multe aspecte statistice ale competiției care reunește cei mai buni opt jucători ai sezonului în tenis.

De când competiția a fost inaugurată, în urmă cu 55 de ani, niciun jucător nu a avut un raport mai bun decât Ilie Năstase, în ceea ce privește numărul de meciuri câștigate și numărul total de partide disputate.

Jannik Sinner, al doilea după Ilie Năstase, în Turneul Campionilor

Învingându-l pe Felix Auger-Aliassime, în prima etapă a fazei grupelor Turneului Campionilor, Jannik Sinner a urcat pe locul doi în clasamentul eficienței la Turneul Campionilor.

Luând în considerare doar jucătorii care au disputat un minimum de zece partide la Turneul Campionilor, Jannik Sinner ocupă acum locul secund, cu un procentaj al victoriilor de 84,6%, fiind depășit doar de Ilie Năstase, care are un procentaj de 88%, conform OptaAce.

În istoria participărilor sale în Turneul Campionilor, Ilie Năstase a strâns 22 de victorii, dintr-un total de 25 de partide jucate, pe când Jannik Sinner se situează, la ora actuală, cu 11 succese dintr-un total de 13 meciuri disputate.

