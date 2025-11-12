Novak Djokovic nu s-a ferit de cuvinte când a vorbit, la rece, despre cazul de dopaj încheiat al italianului Jannik Sinner.

Jucător care a petrecut marea parte a sezonului pe locul unu ATP, Sinner nu este bănuit de Djokovic de rea intenție, însă tenismenul din Belgrad s-a plâns de „lipsa de transparență” care a catalogat, în opinia lui, întreaga situație.

Djokovic acuză tratament preferențial: „Nu mi-a plăcut deloc modul în care a fost gestionat cazul.”

Într-un interviu acordat lui Piers Morgan, Novak Djokovic a afirmat că îl vede „responsabil” pe Sinner, chiar dacă nu crede că a comis eroarea intenționat.

„Când s-a întâmplat asta, am fost sincer șocat. Chiar cred că nu a făcut-o intenționat. Dar modul în care a fost gestionat întregul caz ridică atât de multe semne de întrebare,” a punctat Djokovic.

„Dacă ar fi fost numărul 500 în lume, cred că ar fi fost suspendat,” i-a replicat Piers Morgan, lucru pe care l-a susținut și Nick Kyrgios.

Novak Djokovic a confirmat acest punct de vedere, transmițând că, în tenisul actual, ar exista probleme grave de părtinire: „Exact… lipsa de transparență. Inconstanța. Conveniența faptului că suspendarea a venit între turneele de Grand Slam, astfel încât să nu rateze niciunul… e pur și simplu… foarte, foarte ciudat. Nu mi-a plăcut deloc modul în care a fost gestionat cazul.

Djokovic acuză „lipsa de transparență, inconstanța”

Ai putut auzi despre atâția alți jucători, atât bărbați, cât și femei, care au avut situații similare și s-au plâns în presă că a fost un tratament preferențial. Vreau să-l cred pe Jannik. Cunoscându-l, cred că nu a făcut-o intenționat, dar, desigur, este responsabil. Pentru că acestea sunt regulile — ești responsabil când se întâmplă ceva de genul ăsta. Și când vezi că altcineva, pentru ceva foarte similar sau chiar identic, este suspendat ani de zile, iar el a fost suspendat provizoriu trei luni sau cât a fost, nu e corect,” s-a pronunțat cu claritate Novak Djokovic.

