GALERIE FOTO Djokovic dezaprobă clar abordarea cazului de dopaj al lui Sinner: ce a comentat sârbul

Djokovic dezaprobă clar abordarea cazului de dopaj al lui Sinner: ce a comentat s&acirc;rbul Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, poziție fermă asupra cazului de dopaj al lui Jannik Sinner.

TAGS:
Novak DjokovicJannik SinnerTenis ATP
Din articol

Novak Djokovic nu s-a ferit de cuvinte când a vorbit, la rece, despre cazul de dopaj încheiat al italianului Jannik Sinner.

Jucător care a petrecut marea parte a sezonului pe locul unu ATP, Sinner nu este bănuit de Djokovic de rea intenție, însă tenismenul din Belgrad s-a plâns de „lipsa de transparență” care a catalogat, în opinia lui, întreaga situație.

Djokovic acuză tratament preferențial: „Nu mi-a plăcut deloc modul în care a fost gestionat cazul.”

Într-un interviu acordat lui Piers Morgan, Novak Djokovic a afirmat că îl vede „responsabil” pe Sinner, chiar dacă nu crede că a comis eroarea intenționat.

„Când s-a întâmplat asta, am fost sincer șocat. Chiar cred că nu a făcut-o intenționat. Dar modul în care a fost gestionat întregul caz ridică atât de multe semne de întrebare,” a punctat Djokovic.

„Dacă ar fi fost numărul 500 în lume, cred că ar fi fost suspendat,” i-a replicat Piers Morgan, lucru pe care l-a susținut și Nick Kyrgios.

Novak Djokovic a confirmat acest punct de vedere, transmițând că, în tenisul actual, ar exista probleme grave de părtinire: „Exact… lipsa de transparență. Inconstanța. Conveniența faptului că suspendarea a venit între turneele de Grand Slam, astfel încât să nu rateze niciunul… e pur și simplu… foarte, foarte ciudat. Nu mi-a plăcut deloc modul în care a fost gestionat cazul.

Djokovic acuză „lipsa de transparență, inconstanța”

Ai putut auzi despre atâția alți jucători, atât bărbați, cât și femei, care au avut situații similare și s-au plâns în presă că a fost un tratament preferențial. Vreau să-l cred pe Jannik. Cunoscându-l, cred că nu a făcut-o intenționat, dar, desigur, este responsabil. Pentru că acestea sunt regulile — ești responsabil când se întâmplă ceva de genul ăsta. Și când vezi că altcineva, pentru ceva foarte similar sau chiar identic, este suspendat ani de zile, iar el a fost suspendat provizoriu trei luni sau cât a fost, nu e corect,” s-a pronunțat cu claritate Novak Djokovic.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic atena campion 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Djokovic, impresionat de tăria psihică a lui Sinner

„Nu e ușor pentru el. Am un sentiment de empatie și compasiune față de el. Cred că a gestionat furtuna mediatică, care revine din când în când, într-un mod foarte matur și constant, și merită respect pentru asta.

Și, în mijlocul tuturor acestor lucruri, continuă să domine și să joace incredibil, să câștige turnee de Grand Slam,” a completat „Nole”, care crede că această situație l-a maturizat pe Sinner.

Jannik Sinner a fost suspendat pentru trei luni în urma faptului că a fost depistat pozitiv la clostebol, un steroid anabolizant, în timpul turneului de la Indian Wells din 2024.

ITIA și WADA au acceptat lipsa intenției de a se dopa, în cazul lui Sinner.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner campion paris bercy 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Reproșul primit de Cristi Chivu &icirc;n Italia: &bdquo;Deja situația devine un subiect de dezbatere&rdquo;
Reproșul primit de Cristi Chivu în Italia: „Deja situația devine un subiect de dezbatere”
Fenomenul Yu Zidi, record continental de senioare la doar 13 ani!
Fenomenul Yu Zidi, record continental de senioare la doar 13 ani!
Numai ce a bătut Steaua și acum este OUT de la echipă!
Numai ce a bătut Steaua și acum este OUT de la echipă!
Basarab Panduru, distrugător la adresa noului antrenor al Universității Craiova: &bdquo;Fuge mai repede dec&acirc;t Rădoi! At&acirc;t poți&rdquo;
Basarab Panduru, distrugător la adresa noului antrenor al Universității Craiova: „Fuge mai repede decât Rădoi! Atât poți”
Sabalenka a corectat recordul Serenei Williams pentru cel mai fructuos an &icirc;n istoria tenisului feminin
Sabalenka a corectat recordul Serenei Williams pentru cel mai fructuos an în istoria tenisului feminin
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”

Scandal monstru &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia! S-a cerut demisia președintelui Federației: &rdquo;Nu e treaba ta să numeri!&rdquo;

Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000&euro;

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€

Nici Gigi Becali nu &icirc;l mai poate &icirc;ntoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Nici Gigi Becali nu îl mai poate întoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Olăroiu, situație fără precedent &icirc;n Emirate: anunțul arabilor

Olăroiu, situație fără precedent în Emirate: anunțul arabilor



Recomandarile redactiei
Reproșul primit de Cristi Chivu &icirc;n Italia: &bdquo;Deja situația devine un subiect de dezbatere&rdquo;
Reproșul primit de Cristi Chivu în Italia: „Deja situația devine un subiect de dezbatere”
Fenomenul Yu Zidi, record continental de senioare la doar 13 ani!
Fenomenul Yu Zidi, record continental de senioare la doar 13 ani!
Filipe Coelho la Universitatea Craiova I Statistică ireală a antrenorului: cum a pierdut absolut TOATE meciurile ca principal
Filipe Coelho la Universitatea Craiova I Statistică ireală a antrenorului: cum a pierdut absolut TOATE meciurile ca principal
Dinamo vrea să-i fure jucătorul FCSB-ului. Oferă p&acirc;nă la 1 milion de euro + procente
Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”
Alte subiecte de interes
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet &icirc;n țara lui! Novak Djokovic, primire istorică &icirc;n inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis &icirc;n negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

stirileprotv Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

stirileprotv Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;

stirileprotv Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!