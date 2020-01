DISCUTIE APRINSA intre Ion Tiriac si o jucatoare de top din Romania | "Domnule Tiriac, va rog frumos sa tineti minte cum ma cheama."

Mihaela Buzarnescu nu l-a iertat pe Ion Tiriac pentru declaratia facuta la adresa ei.

Mihaela Buzarnescu, actualmente numar 111 WTA i-a dat replica presedintelui Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac, dupa ce acesta i-ar fi gresit intentionat numele in cadrul unei emisiuni difuzate in Romania.

"Halep, care n-a jucat deloc bine la inceputul Wimbledonului... Eu am fost acolo si am vazut asta in turul 2, in meciul cu Buzarescu... cu Buzunarescu sau cum se numeste domnisoara asta! Au jucat amandoua mediocru", a spus Tiriac la "Prietenii lui Ovidiu."

Mihaela Buzarnescu: "Domnule Tiriac, va rog frumos sa tineti minte cum ma cheama."



"Ciudat ca nu stie cum ma cheama! Ce pot sa spun? Sper sa afle odata cum ma cheama. Acum un an sau doi cunostea numele meu. Sincer, e aiurea! Eram a doua jucatoare a Romaniei cand am jucat cu Simona (n.r. la Wimbledon 2019), acum sunt a patra... Faptul ca nu stie cum ma cheama..."

"E in continuare presedintele Federatiei? Nu stiu daca poti sa faci glume din astea, nu se fac! N-ai cum sa nu stii cum ma cheama! Imi pare rau ca face glume de acest gen! Domnule Tiriac, va rog frumos sa tineti minte cum ma cheama," a fost raspunsul Mihaelei Buzarnescu pentru Ion Tiriac, potrivit Gazetei Sporturilor.

Mihaela Buzarnescu a fost singura jucatoare care a castigat set impotriva Simonei Halep la editia 2019 a Wimbledonului, o performanta notabila in conditiile in care Halep s-a mai duelat in acea competitie cu sportive precum Elina Svitolina sau Serena Williams.