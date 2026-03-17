La 18 ani, Diana Simionescu ocupă locul 846 în clasamentul WTA, dar nu își pune prea multe limite în a visa la performanțe înalte, în tenisul mondial.

Diana Simionescu vrea să facă ce au putut doar Virginia Ruzici și Simona Halep, în istoria tenisului feminin românesc

Sportiva din țara noastră are pregătiri de făcut pentru BAC, dar știe că „sportul alb” rămâne prima prioritate, în interesele sale profesionale.

Vrea să câștige titlul de campioană al turneului de mare șlem de la Roland Garros, dar dezvăluie că adoră competiția majoră de la Melbourne, australienii fiind iscusiți în a organiza o întrecere de tenis.