VIDEO EXCLUSIV Diana Simionescu se pregătește de BAC, dar visează să iasă campioană la Roland Garros. Ce performanță a atins anul trecut

Diana Simionescu și-a propus să ajungă a treia româncă triumfătoare în turneul feminin de la Roland Garros.

La 18 ani, Diana Simionescu ocupă locul 846 în clasamentul WTA, dar nu își pune prea multe limite în a visa la performanțe înalte, în tenisul mondial.

Diana Simionescu vrea să facă ce au putut doar Virginia Ruzici și Simona Halep, în istoria tenisului feminin românesc

Sportiva din țara noastră are pregătiri de făcut pentru BAC, dar știe că „sportul alb” rămâne prima prioritate, în interesele sale profesionale.

Vrea să câștige titlul de campioană al turneului de mare șlem de la Roland Garros, dar dezvăluie că adoră competiția majoră de la Melbourne, australienii fiind iscusiți în a organiza o întrecere de tenis.

Diana Simionescu, trei participări la turnee de mare șlem, în proba de junioare, în 2025

În 2025, Diana-Ioana Simionescu a participat la trei turnee de mare șlem, în proba de junioare, iar, acum, abordează tranziția dificilă de la junioare la senioare.

Preferă backhandul, ca lovitură, despre care declară că o face să se simtă „cel mai confortabil” și „sigură pe ea.”

Antrenorul său, Mihai Pușcașu, afirmă, într-un interviu acordat exclusiv PRO TV și Sport.ro, că stilul de joc al Dianei Simionescu este similar cu cel practicat de Simona Halep ori Gabriela Ruse.

