Despărțirea de Badosa îi priește: primă victorie importantă semnată de Tsitsipas, din aprilie 2024
Stefanos Tsitsipas, succes impresionant, la United Cup.

Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 34 ATP) pare să fi scăpat de problemele serioase pe care le acuza la spate, în partea finală a sezonului 2025.

Tenismenul grec a început anul 2026 cu trei victorii în proba individuală, cea mai recentă convingând cel mai clar; pentru prima oară din aprilie 2024, Tsitsipas a reușit să învingă un jucător din top 10 ATP.

Tsitsipas, victorie în minimum de seturi contra numărului 9 ATP, Taylor Fritz

Într-un meci jucat la Perth, în Cupa United, Stefanos Tsitsipas l-a depășit, scor 6-4, 7-5, pe americanul Taylor Fritz, clasat al nouălea în ierarhia mondială.

În urma acestui succes, Tsitsipas și-a asigurat statutul de cap de serie în ediția 2026 a Openului Australian.

Grecia, eliminată de SUA, în sferturile Cupei United

Din nefericire, Grecia nu a putut evita înfrângerea în fața Americii, la United Cup, același Stefanos Tsitsipas pierzând, alături de Maria Sakkari, partida hotărâtoare, din proba de dublu mixt, în fața perechii alcătuite din Cori Gauff și Christian Harrison, scor 4-6, 6-4, 10-8.

În faza ultimelor opt echipe ale Cupei United vor mai avea loc duelurile Australia - Polonia, Elveția - Argentina și Belgia - Republica Cehă.

