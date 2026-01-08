Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 34 ATP) pare să fi scăpat de problemele serioase pe care le acuza la spate, în partea finală a sezonului 2025.
Tenismenul grec a început anul 2026 cu trei victorii în proba individuală, cea mai recentă convingând cel mai clar; pentru prima oară din aprilie 2024, Tsitsipas a reușit să învingă un jucător din top 10 ATP.
Tsitsipas, victorie în minimum de seturi contra numărului 9 ATP, Taylor Fritz
Într-un meci jucat la Perth, în Cupa United, Stefanos Tsitsipas l-a depășit, scor 6-4, 7-5, pe americanul Taylor Fritz, clasat al nouălea în ierarhia mondială.
În urma acestui succes, Tsitsipas și-a asigurat statutul de cap de serie în ediția 2026 a Openului Australian.