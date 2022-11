Declarația Gabrielei Ruse, înainte de barajul România - Ungaria din Cupa BJK: „Vor fi și mulți unguri, pentru că jucăm la Oradea!” 

Noua Sală Polivalentă din Oradea va găzdui, în zilele 11-12 noiembrie barajul de Cupa Billie Jean King, dintre echipele României și Ungariei.

Echipa câștigătoare se va califica în play-off-ul decisiv prin care se va putea califica la turneul final din 2023.

Gabriela Ruse: „Cred că publicul ne va fi alături. Vor fi și mulți unguri, pentru că jucăm la Oradea, dar avem încredere.”

Gabriela Ruse (25 de ani, 93 WTA) a făcut o declarație curioasă, cu câteva minute înainte de a lua avionul către Oradea. „Toate fetele sunt de vârsta mea, suntem toate la același nivel, deci vor fi meciuri grele, echilibrate. Cred că publicul ne va fi alături, vor fi și mulți unguri pentru că jucăm la Oradea, dar avem încredere,” a spus Gabriela Ruse, amuzând-o pe Jaqueline Cristian, cea mai bună prietenă a sa din tenisul românesc.

Vorbind despre absența Simonei Halep din echipa de Cupa Billie Jean King, Gabriela Ruse a comentat: „Ne va fi foarte greu fără Simona, nu am cuvinte pentru ce i se întâmplă. Sper să fie totul ok și să scăpăm de această situție neconfortabilă pentru toată lumea. Nu am vorbit cu ea, dar i-am transmis sănătate și putere,” a adăugat Gabriela Ruse, potrivit Digi Sport.

Oradea este situată la aproximativ 300 de kilometri distanță de capitala Ungariei, Budapesta. În Municipiul Oradea, conform recensământului din 2011, 23% din populația Oradiei - aproximativ 45,000 de locuitori - aparțin etniei maghiare.

Team Romania at practice today in Oradea preparing for their @BJKCup tie against Hungary. pic.twitter.com/GfEBCn7uip — Romanian Tennis (@WTARomania) November 7, 2022

Loturile României și Ungariei pentru barajul din Cupa Billie Jean King

Căpitanul nejucător al echipei României de Cupa Billie Jean King, Horia Tecău le-a ales pe Ana Bogdan (46 WTA), Jaqueline Cristian (83 WTA), Gabriela Ruse (104 WTA), Anca Todoni (1258 WTA) și Monica Niculescu (52 WTA, în proba de dublu) pentru a face parte din lotul care va disputa barajul cu Ungaria, din 11-12 noiembrie.

Ungaria se va prezenta la Oradea cu trei jucătoare de top 100 WTA, Anna Bondar (71 WTA), Panna Udvardy (83 WTA), Dalma Galfi (85 WTA), lot completat de Reka Luca Jani (111 WTA) și Natalia Szabanin (280 WTA).