La începutul sezonului 2022, Bianca Andreescu (22 de ani, 42 WTA) se confrunta cu probleme serioase în plan psihologic și a decis să se retragă temporar din tenis.

Sportiva canadiană cu părinți români a călătorit, a făcut voluntariat în adăposturi care găzduiau victime ale violenței domestice și a reușit, în fond, să observe lumea așa cum este, dincolo de tenis.

Bianca Andreescu, despre ligamentele rupte la Miami: „M-am întrebat de ce eu și de ce din nou.”

Criza sa de ordin interior a fost pusă de sportivă pe seama presiunii corelate cu rezultatele obținute în circuitul WTA. „La 7 ani, m-am identificat ca sportivă și am uitat de mine, ca ființă umană,” punctează Bianca Andreescu, într-un interviu The Guardian.

„Când am început să pierd, nu am știut ce se întâmplă. Nu am știut cum să mă confrunt cu această situație. EAm fsot șocată, lucru ciudat, pentru că jucătorii pierd săptămânal în tenis și știu cum se simte.

Bianca Andreescu vrea să nu mai lase rezultatele să o definească, pentru a-și putea prelungi cariera în tenis

Am trecut prin asta și sunt bucuroasă, întrucât am fost capabilă să îmi dau seama că, dacă vreau să am o carieră lungă, nu pot continua așa.

Te simți singură pe teren, nu ai pe nimeni care să te ajute. E o călătorie singuratică, într-o anumită măsură. Dacă trebuie să găsești iubire în acest proces, acesta e cel mai important lucru. Practic, iubirea și aprecierea sunt totul,” a declarat Bianca Andreescu, într-un interviu oferit The Guardian.

Vorbind despre accidentarea suferită la Miami în acest an, când a suferit ruptură multiplă de ligamente, la gleznă, jucătoarea canadiană a spus următoarele:

„În primul rând, a fost cea mai puternică durere pe care am simțit-o vreodată. M-am gândit, în al doilea rând: 'De ce eu? De ce din nou?' În Miami, în 2019, 2021 și 2023, când jucam tenis foarte bun, m-am accidentat,” a completat Andreescu, pentru sursa menționată.

