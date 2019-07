Darren Cahill, mesaj superb pentru Daniel Dobre: "Vei fi pe veci antrenorul unei campioane la Wimbledon". FOTO

Darren Cahill a fost alaturi de ei la Londra, insa meseria lui principala a fost sa comenteze meciurile Simonei Halep. Chiar si asa, Halep i-a multumit lui Cahill si a anuntat ca il asteapta din 2020 inapoi in loja ei. Cahill si-a luat un an de pauza din motive personale, insa a anuntat ca daca va fi sa revina, o va face doar alaturi de Daniel Dobre.

"Un mare strigat catre unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-am cunoscut si unul dintre cei mai de treaba tipi din circuit. Foarte bine, Daniel Dobre. Vei fi pe veci antrenorul unei castigatoare la Wimbledon! Sper ca tu si Simo va bucurati de reactia incredibila de acasa", a scris Darren Cahill pe Twitter.

A big shoutout to one of the best coaches I’ve come to know & without question one of the best blokes going around. Well done Daniel Dobre. Forever the coach of a @Wimbledon champ! Great stuff mate & I hope you & Simo are enjoying the amazing reaction back home #wearesimo ????????❤️ pic.twitter.com/QznU6EzfF4