Daniil Medvedev, impasibil: ce gest a putut să facă în timp ce italienii exultau alături de Jannik Sinner

Câștigătorul en-titre al Turneului Campionilor, Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP) este de netulburat în această competiție. Împins de tânărul Jannik Sinner (20 de ani, 11 ATP) într-un meci decisiv care a durat două ore și jumătate, jucătorul din Federația Rusă nu făcut altceva decât să caște, luându-și o pauză de vestiar, imediat după acest moment.

Tânărul tenismen italian s-a folosit de publicul torinez pentru a răzbuna un prim set pierdut cu 6-0, câștigându-l pe al doilea în tiebreak, grație unui tenis foarte curajos, în fața căruia Medvedev n-a putut decât să se apere timid.

Momentul intrării în setul decisiv a fost marcat însă de o reacție incredibilă făcută de campionul de la US Open, Daniil Medvedev căscând și arătându-se plictisit exact în momentul în care Jannik Sinner ridica publicul în picioare și îl pregătea pentru setul decisiv.

