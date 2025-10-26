După doi ani consecutivi în care a luptat eroic în tricoul echipei naționale de tenis masculin a Italiei, Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) și-a dezamăgit compatrioții.

Numărul doi ATP a anunțat că nu va participa la ediția 2025 a turneului final din Cupa Davis, care urmează să fie organizată de orașul Bologna, în săptămâna 18 - 23 noiembrie.

Sinner lipsește de la Cupa Davis, după doi ani consecutivi în care a ajutat Italia să iasă campioană

Deși a ieșit campion în Openul Australiei, în urmă cu doi ani, Sinner a motivat că ia această hotărâre pentru a-și eficientiza pregătirea înaintea startului sezonului 2026.

„Sunt un dublu câștigător al Cupei Davis. Împreună cu echipa mea, am luat decizia aceasta, deoarece sezonul e foarte lung, iar, la finalul stagiunii, am nevoie de o săptămână în plus pentru a-mi începe pregătirea mai devreme.

Obiectivul e să am un start solid de sezon, în Australia. În ultimii doi ani, nu mi-am atins cel mai bun nivel, deoarece nu am avut suficient timp la dispoziție,” a spus Jannik Sinner, care a ieșit campion al Openului Australiei, în 2024 și în 2025.

