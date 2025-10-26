GALERIE FOTO Dacă Sinner vinde gogoși, italienii nu le cumpără. Ce a spus numărul 2 ATP despre criticile primite în urma absenței anunțate la Cupa Davis

Dacă Sinner vinde gogoși, italienii nu le cumpără. Ce a spus numărul 2 ATP despre criticile primite în urma absenței anunțate la Cupa Davis
Jannik Sinner, reacție la comentariile negative primite din Italia.

Jannik Sinner Cupa Davis Tenis ATP Carlos Alcaraz Novak Djokovic
După doi ani consecutivi în care a luptat eroic în tricoul echipei naționale de tenis masculin a Italiei, Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) și-a dezamăgit compatrioții.

Numărul doi ATP a anunțat că nu va participa la ediția 2025 a turneului final din Cupa Davis, care urmează să fie organizată de orașul Bologna, în săptămâna 18 - 23 noiembrie.

Sinner lipsește de la Cupa Davis, după doi ani consecutivi în care a ajutat Italia să iasă campioană

Deși a ieșit campion în Openul Australiei, în urmă cu doi ani, Sinner a motivat că ia această hotărâre pentru a-și eficientiza pregătirea înaintea startului sezonului 2026.

„Sunt un dublu câștigător al Cupei Davis. Împreună cu echipa mea, am luat decizia aceasta, deoarece sezonul e foarte lung, iar, la finalul stagiunii, am nevoie de o săptămână în plus pentru a-mi începe pregătirea mai devreme.

Obiectivul e să am un start solid de sezon, în Australia. În ultimii doi ani, nu mi-am atins cel mai bun nivel, deoarece nu am avut suficient timp la dispoziție,” a spus Jannik Sinner, care a ieșit campion al Openului Australiei, în 2024 și în 2025.

Jannik Sinner

Jannik Sinner acceptă criticile, într-un răspuns evaziv

Criticat de Nicola Pietrangeli pentru absența anunțată, Jannik Sinner - care a câștigat nouă meciuri din nouă, în edițiile anterioare de Cupa Davis - a avut o reacție scurtă la comentariile negative primite.

„Tot ce pot să spun e că accept criticile. Am vorbit deja mult despre acest subiect și nu mai am nimic să adaug,” a replicat Sinner, în Viena, conform UbiTennis.

Câștigătoarea Cupei Davis 2025 se va stabili în Bologna, în săptămâna 18 - 23 noiembrie. În sferturile de finală, vor avea loc următoarele partide: Italia - Austria, Franța - Belgia, Spania - Cehia și Argentina - Germania.

Sinner, în sferturi, la Viena, fără set pierdut. Urmează Bublik

În turneul ATP 500 de la Viena, Jannik Sinner s-a calificat în sferturile de finală, fază în care îl va întâlni pe kazahul Alexander Bublik.

Daniel Altmaier și Flavio Cobolli au fost oponenții învinși de Sinner, în primele două meciuri jucate în capitala Austriei.

