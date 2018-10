"Daca as putea sa aleg sa comentez un meci, ar fi al Simonei Halep!" Declaratie magulitoare despre romanca: Nu s-ar fi asteptat ca ea sa spuna asta

Simona Halep este admirata chiar si de adversari.

Antrenoarea Karolinei Pliskova, Rannae Stubbs, a declarat ca a ramas profund impresionata de romanca de pe primul loc WTA.

Australianca in varsta de 47 de ani a povestit cum a ajutat-o Simona Halep sa ajunga rapid de la Montreal la Cincinnati, in vara acestui an, cand se afla in mare graba. Castigatoare a sase titluri de Grand Slam (dublu si dublu mixt), Stubbs a descries-o pe Simona ca fiind "o persoana dulce, modesta si umila".

"Dumnezeule, daca as putea sa aleg vreodata sa comentez un meci, cu siguranta este cel in care joaca Simona Halep. Este pur si simplu fabuloasa. Dar nu este doar o jucatoare extraordinara, ci si o persoana pe masura! M-a luat cu ea in avion intr-un zbor de la Montreal la Cincinnati si este o persoana atat de dulce, atat de umila! O persoana extraordinara, lumea trebuie sa stie asta! Darren a intrebat-o 'De ce ai luat-o pe Rannae la Cincinnati?' Iar ea a spus ca am luat-o pentru ca este o persoana de treaba. Lumea nu stie astfel de lucruri de culise in general, dar e timpul sa le afle. Simona este o persoana atat de buna cum rar gasesti", a spus Rennae Stubbs la Singapore.

Rennae Stubbs este comentatoare TV, insa de curand a inceput sa o ajute si sa-i fie alaturi la turnee si cehoaicei Karolina Pliskova.