Daniil Medvedev a devenit campion în premieră al turneului ATP Masters 1000 de la Miami. Tenismenul din Federația Rusă l-a învins pe italianul Jannik Sinner în finală, scor 7-5, 6-3, reușind patru break-uri în cele 94 de minute ale jocului.

„Nu știu cine ia deciziile acestea, dar sunt mult mai mulțumit când joc pe suprafață hard veritabilă,” a spus Medvedev, la ceremonia de premiere, în contrast cu același Medvedev care se plângea de hard-ul de la Indian Wells, în urmă cu două săptămâni.

În momentul strângerii de mână din zona fileului, Daniil Medvedev l-a felicitat pe Jannik Sinner pentru partida exemplară jucată în fața lui Carlos Alcaraz, în semifinale: „Un meci uimitor, m-am bucurat să îl văd,” i-a transmis Medvedev, într-un spirit de fair-play italianului.

"An amazing match with @carlosalcaraz. I enjoyed it"