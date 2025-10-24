Fost număr trei mondial, austraicul Dominic Thiem a comentat participarea jucătorilor de top la turneul demonstrativ organizat la Riad, în Arabia Saudită.

Doar pentru participare, cei șase jucători din top 10 ATP au primit câte $1,5 milioane, iar Jannik Sinner - câștigătorul întrecerii - a plecat acasă cu un premiu în valoare de $6 milioane.

Dominic Thiem: „Cred că foarte puțini oameni ar refuza asemenea sume.”

Thiem nu vede nimic greșit în participarea acestora la competiția amicală. Fostul câștigător al Openului American și-a exprimat punctul de vedere, spunând:

„Nu cred că poți da vina cu adevărat pe jucători. Cred că foarte puțini oameni ar refuza asemenea sume.

Este o expresie des folosită, dar: ca sportiv, ai doar o perioadă limitată de timp în care poți câștiga bani.

De obicei, ai învățat un singur lucru: să joci tenis. Începi la nouă sau zece ani și pariezi totul pe o singură carte,” a punctat Dominic Thiem pentru Der Standard.