Marcu Czentye
Dominic Thiem a vorbit despre milioanele câștigate de jucătorii de top în Arabia Saudită.

Fost număr trei mondial, austraicul Dominic Thiem a comentat participarea jucătorilor de top la turneul demonstrativ organizat la Riad, în Arabia Saudită.

Doar pentru participare, cei șase jucători din top 10 ATP au primit câte $1,5 milioane, iar Jannik Sinner - câștigătorul întrecerii - a plecat acasă cu un premiu în valoare de $6 milioane.

Dominic Thiem: „Cred că foarte puțini oameni ar refuza asemenea sume.”

Thiem nu vede nimic greșit în participarea acestora la competiția amicală. Fostul câștigător al Openului American și-a exprimat punctul de vedere, spunând:

„Nu cred că poți da vina cu adevărat pe jucători. Cred că foarte puțini oameni ar refuza asemenea sume.

Este o expresie des folosită, dar: ca sportiv, ai doar o perioadă limitată de timp în care poți câștiga bani.

De obicei, ai învățat un singur lucru: să joci tenis. Începi la nouă sau zece ani și pariezi totul pe o singură carte,” a punctat Dominic Thiem pentru Der Standard.

„Ca sportiv, ai doar o perioadă limitată de timp în care poți câștiga bani.”

„Dintre primii 100, probabil 99 nu au o diplomă de liceu. Trebuie să profiți de orice oportunitate pentru a te descurca financiar, pentru a-ți contura o libertate.

De asemenea, îți ia timp să înveți altceva mai târziu. În copilărie și în adolescență, nu am avut timp pentru asta,” a completat Thiem.

Thiem, trei finale de Grand Slam pierdute, în fața lui Nadal și Djokovic

Dominic Thiem l-a învins pe Alexander Zverev în finala US Open 2020, un ultim act competițional desfășurat în cinci seturi.

Austriacul Thiem a mai jucat trei finale de turneu major, dintre care două, pierdute în ani consecutivi, pe zgura de la Roland Garros, în favoarea lui Rafael Nadal.

La Melbourne, în 2020, Thiem a pierdut finala Openului Australian după ce l-a condus pe Djokovic cu 2-1 la seturi.

