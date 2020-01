CUM ARATA Bianca Andreescu in noile echipamente pentru Australian Open 2020 

Bianca Andreescu va imbraca la Australian Open 2020 un echipament iesit din comun.

Biancai Andreescu i-au fost propuse trei variante pentru echipamentul pe care il va purta la Australian Open 2020. Jucatoarea canadiana cu origini romane va avea o alegere greu de facut, in conditiile in care Nike promoveaza pentru vara australiana a acestui an tinute deosebite.

Campioana de la US Open 2019 efectueaza in prezent ultimii pasi ai stagiului de recuperare dinaintea sezonului 2020, intrucat a suferit la Turneul Campioanelor de la Shenzhen o accidentare serioasa la genunchiul piciorului stang.

Bianca Andreescu, cota 10.00 pentru victoria suprema la Australian Open 2020



Conform bookmakerilor, Serena Williams este principala favorita la castigarea primului Grand Slam al anului 2020, avand o cota de 6.50. Naomi Osaka ocupa locul 2, cu o cota de 8.00, iar Simona Halep si Ashleigh Barty se situeaza sincronic pe locul al treilea, cu cote de 8.50.

Turneul feminin de simplu al Openului Australian 2020 va debuta oficial in data de 20 ianuarie, urmand ca finala sa aiba loc in prima zi a lunii februarie.