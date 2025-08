Ce a anunțat, mai exact, Ana Bogdan

Ana Bogdan (32 de ani) și-a întrerupt activitatea de jucătoare profesionistă de tenis, după 16 ani în circuitul WTA.

Chinuită de probleme medicale, Ana a adunat doar 16 partide, în 2025, cu un bilanț negativ: 6 victorii – 10 înfrângeri.

„Din punct de vedere emoțional, n-am fost pregătită pentru acest moment. Mai ales că am tot încercat să revin și să joc. De aceea, mi-a și luat ceva timp până să scriu aceste rânduri și să le împărtășesc cu voi. M-am accidentat, la genunchi și la gleznă, la un antrenament, înainte să particip, la Iași Open.

Am jucat aici, chinuită de dureri. Sunt lucruri pe care le știu doar eu și cei din echipa mea, pentru că, a juca acasă, a însemnat mereu altceva pentru mine și mereu am jucat cu inima în fața fanilor din țară. Inițial, am crezut că accidentarea nu e gravă, însă, după un RMN, s-a dovedit că e și că am nevoie de mai multe săptămâni pe tușă. Nu știu când voi reveni la locul pe care l-am numit <<acasă>>.

Mă voi folosi de această perioadă, pentru a mă reface, dar și pentru mine. Vreau să fac acele lucruri care îmi aduc bucurie, care aduc liniște pentru sufletul meu. Vreau să creez și să fiu parte a unor proiecte frumoase. Ne vom mai vedea, dragilor! Cu dragoste,” a scris Ana Bogdan pe rețeaua socială Instagram.