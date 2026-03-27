Eva Lys (24 de ani, 77 WTA) este cunoscută de iubitorii tenisului din România pentru câteva înfrângeri dureroase administrate jucătoarelor din țara noastră, în momente importante.

Eva Lys, o prezență aparte pe rețelele sociale atunci când stă departe de terenul de tenis

Cel mai greu de uitat eșec a fost suferit de Jaqueline Cristian, în turul trei al Openului Australian 2025. 4-6, 6-3, 6-3 s-a impus jucătoarea din Germania, care a pornit turneul ca învinsă norocoasă, gata să plece spre casă, când a aflat că a primit un loc pe tabloul principal. Eva Lys a revenit împotriva româncei Jaqueline Cristian de la 0-1 la seturi și a reușit prima calificare a carierei într-o săptămână doi de turneu de mare șlem, performanță pe care Cristian încă o urmărește.

Dureros a fost și rezultatul suferit de Sorana Cîrstea în fața Evei Lys, chiar la Cluj-Napoca, în 2023. A fost 6-3, 6-3 pentru Lys, într-un meci din turul inaugural al Openului Transilvaniei derulat cu trei ani înainte ca Sorana Cîrstea să triumfe în Ardeal și să câștige primul titlu WTA al carierei în România.