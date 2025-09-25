GALERIE FOTO Continuă victoriile în Beijing: Gabriela Ruse a imitat performanța Soranei Cîrstea. Ce premii obțin româncele în China

Continuă victoriile &icirc;n Beijing: Gabriela Ruse a imitat performanța Soranei C&icirc;rstea. Ce premii obțin rom&acirc;ncele &icirc;n China Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse, victorie convingătoare pe hardul din China.

TAGS:
Gabriela RuseWTA BeijingSorana CirsteaTenis WTA Romania
Din articol

Gabriela Ruse (27 de ani, 98 WTA) a produs o surpriză plăcută în runda inaugurală a turneului WTA 1000 de la Beijing.

Sportiva din București a învins-o în doar șaptezeci de minute pe Rebecca Sramkova (55 WTA), din Slovacia, scor 6-2, 6-2.

Gabriela Ruse a învins ușor numărul 55 mondial

Ruse nu și-a pierdut serviciu pe durata meciului, în care a reușit să semneze câte două break-uri per set.

Imitând performanța Soranei Cîrstea, Gabriela Ruse și-a asigurat un duel cu Emma Navarro (24 de ani, 17 WTA), în turul secund al întrecerii.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse strigat privire
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Premii de €29,964 pentru Cîrstea și Ruse

Pentru accederea în a doua rundă, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse vor încasa câte €29,964.

România ar putea ajunge la trei jucătoare calificate în turul doi la Beijing, în cazul în care Jaqueline Cristian (42 WTA) își va confirma superioritatea în duelul cu Jessica Bouzas Maneiro (48 WTA).

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea ny 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
ULTIMELE STIRI
Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de Rom&acirc;nia
Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de România
Cum s-a descurcat Andrei Rațiu &icirc;n fața lui Julian Alvarez, notat cu 10 &icirc;n Atletico Madrid - Rayo Vallecano!
Cum s-a descurcat Andrei Rațiu în fața lui Julian Alvarez, notat cu 10 în Atletico Madrid - Rayo Vallecano!
Go Ahead Eagles - FCSB, azi, 19:45. Echipe probabile, cota FCSB-ului la victorie, valoarea de piață a olandezilor. Analiza lui Dan Chilom
Go Ahead Eagles - FCSB, azi, 19:45. Echipe probabile, cota FCSB-ului la victorie, valoarea de piață a olandezilor. Analiza lui Dan Chilom
Povești de campioni: Ștefan Birtalan - Lecțiile de neuitat ale unuia dintre cei mai mari handbaliști ai lumii
Povești de campioni: Ștefan Birtalan - Lecțiile de neuitat ale unuia dintre cei mai mari handbaliști ai lumii
Ioan Vermeșan a debutat la Hellas Verona! Alt rom&acirc;n, prezent pe banca de rezerve a echipei din Serie A
Ioan Vermeșan a debutat la Hellas Verona! Alt român, prezent pe banca de rezerve a echipei din Serie A
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de Rom&acirc;nia

Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de România

Cum s-a descurcat Andrei Rațiu &icirc;n fața lui Julian Alvarez, notat cu 10 &icirc;n Atletico Madrid - Rayo Vallecano!

Cum s-a descurcat Andrei Rațiu în fața lui Julian Alvarez, notat cu 10 în Atletico Madrid - Rayo Vallecano!

Go Ahead Eagles - FCSB, azi, 19:45. Echipe probabile, cota FCSB-ului la victorie, valoarea de piață a olandezilor. Analiza lui Dan Chilom

Go Ahead Eagles - FCSB, azi, 19:45. Echipe probabile, cota FCSB-ului la victorie, valoarea de piață a olandezilor. Analiza lui Dan Chilom

Povești de campioni: Ștefan Birtalan - Lecțiile de neuitat ale unuia dintre cei mai mari handbaliști ai lumii

Povești de campioni: Ștefan Birtalan - Lecțiile de neuitat ale unuia dintre cei mai mari handbaliști ai lumii

Continuă victoriile &icirc;n Beijing: Gabriela Ruse a imitat performanța Soranei C&icirc;rstea. Ce premii obțin rom&acirc;ncele &icirc;n China

Continuă victoriile în Beijing: Gabriela Ruse a imitat performanța Soranei Cîrstea. Ce premii obțin româncele în China

Ioan Vermeșan a debutat la Hellas Verona! Alt rom&acirc;n, prezent pe banca de rezerve a echipei din Serie A

Ioan Vermeșan a debutat la Hellas Verona! Alt român, prezent pe banca de rezerve a echipei din Serie A



Recomandarile redactiei
Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de Rom&acirc;nia
Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de România
Cum s-a descurcat Andrei Rațiu &icirc;n fața lui Julian Alvarez, notat cu 10 &icirc;n Atletico Madrid - Rayo Vallecano!
Cum s-a descurcat Andrei Rațiu în fața lui Julian Alvarez, notat cu 10 în Atletico Madrid - Rayo Vallecano!
FCSB, fără trei oameni de bază cu Go Ahead Eagles: &bdquo;Mă sperie ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat!&ldquo;
FCSB, fără trei oameni de bază cu Go Ahead Eagles: „Mă sperie ce s-a întâmplat!“
Răbdarea arabilor cu &bdquo;arogantul&ldquo; Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
Povești de campioni: Ștefan Birtalan - Lecțiile de neuitat ale unuia dintre cei mai mari handbaliști ai lumii
Povești de campioni: Ștefan Birtalan - Lecțiile de neuitat ale unuia dintre cei mai mari handbaliști ai lumii
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;ncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! &rdquo;Meci de foc&rdquo; pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat &icirc;n calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Jaqueline Cristian a ratat calificarea &icirc;n optimile turneului WTA 1000 de la Beijing
Jaqueline Cristian a ratat calificarea în optimile turneului WTA 1000 de la Beijing
Jaqueline Cristian atacă optimile de la Beijing! Cu cine va da lupta pentru un premiu uriaș
Jaqueline Cristian atacă optimile de la Beijing! Cu cine va da lupta pentru un premiu uriaș
&Icirc;n c&acirc;rje pentru a reveni la v&acirc;rful de formă! Sorana C&icirc;rstea a explicat ce i se &icirc;nt&acirc;mplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana C&icirc;rstea au stat &icirc;mpreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!