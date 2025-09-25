Continuă victoriile în Beijing: Gabriela Ruse a imitat performanța Soranei Cîrstea. Ce premii obțin româncele în China

Gabriela Ruse (27 de ani, 98 WTA) a produs o surpriză plăcută în runda inaugurală a turneului WTA 1000 de la Beijing.

Sportiva din București a învins-o în doar șaptezeci de minute pe Rebecca Sramkova (55 WTA), din Slovacia, scor 6-2, 6-2.

Gabriela Ruse a învins ușor numărul 55 mondial

Ruse nu și-a pierdut serviciu pe durata meciului, în care a reușit să semneze câte două break-uri per set.

Imitând performanța Soranei Cîrstea, Gabriela Ruse și-a asigurat un duel cu Emma Navarro (24 de ani, 17 WTA), în turul secund al întrecerii.

