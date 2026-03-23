Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au pătruns în faza ultimelor șaisprezece jucătoare, în competiția WTA 1000 din Florida.

TAGS:
Jaqueline CristianWTA MiamiTenis WTASorana Cirstea
Din articol

Tenisul românesc trăiește bine la Miami. Sub soarele călduros din Florida, Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) - care parcurge cu mare înțelepciune ultimul sezon al carierei, și-a luat revanșa în fața numărului 14 mondial, cehoaica Linda Noskova, după care a eliminat o multiplă campioană de Grand Slam în proba de dublu, Elise Mertens.

O victorie în trei seturi, confirmată de un succes cu 6-3, 6-2 a fost combinația perfectă prin care Sorana Cîrstea a demonstrat că știe să sufere, dar știe și să accelereze atunci când contextul de joc și adversara îi permit.

Sorana Cîrstea a reintrat în top 30 WTA, în clasamentul actualizat în timp real

Clasamentul WTA actualizat în timp real nu ignoră performanțele Soranei Cîrstea și o vede urcată alte șase poziții și revenind în top 30 WTA.

Sorana Cîrstea ocupă locul 29 mondial, în aceste momente, iar, dacă ar semna un succes surprinzător contra americancei Cori Gauff (4 WTA), în optimile de finală, ar avansa până pe locul 25 al ierarhiei mondiale.

Dacă ar face acest pas, Cîrstea s-ar apropia la numai patru locuri distanță de cea mai bună clasare a carierei, poziția 21, ocupată în urmă cu 13 ani.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea wta miami 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jaqueline Cristian poate face, în premieră, pasul către top 30 WTA

De partea opusă, Jaqueline Cristian (27 de ani, 36 WTA) vede un progres de două poziții și ajunge pe locul 34 al clasamentului mondial, în urma partidei dramatice cu Ekaterina Alexandrova.

Cu un spirit de luptă pronunțat, Cristian a reușit să treacă de momentele în care a comis greșeli neașteptate și, menținându-și calmul, a ajuns să o învingă, pentru a doua oară în acest an, pe sportiva care ocupă locul 11 în clasamentul mondial.

Cristian s-a impus după 2 ore și 39 de minute de joc, 6-3, 4-6, 7-6 (5), iar în faza ultimelor șaisprezece va întâlni tot o sportivă din America, tot de calibru superior, Jessica Pegula (5 WTA).

Dacă va reuși să o elimine pe Jessica Pegula, Jaqueline Cristian ar urma să ocupe locul 28 în ierarhia WTA LIVE, o performanță care ar reprezenta vârful ierarhic de carieră, de până în prezent.

Sorana Cîrstea - Cori Gauff și Jaqueline Cristian - Jessica Pegula se joacă luni, 23 martie, după ora 19, respectiv 21:30.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian getty
×
Jaqueline cristian 030226
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
ULTIMELE STIRI
Până aici i-a fost forma de grație: Carlos Alcaraz, prima înfrângere greu de explicat a sezonului
Starul FCSB-ului, nedreptățit de Lucescu? „De 10 ori mai repede îl luam!“
Turcia - România | Cum își amintește Mutu de turci: ”Pe vremea mea asta făceam. Acum ridicăm un semn de întrebare”
Cristi Chivu, aspru criticat în Gazzetta dello Sport: ”A pierdut echipa”
Reacție categorică după ce Mbappe a fost lăsat din nou pe bancă: ”Acum sperăm la asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Emil Boc a văzut cum a gafat Căbuz și i-a transmis portarului un mesaj după FC Argeș - ”U” Cluj: ”Sincer îți spun”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

”Un poker îl îngrijorează pe Chivu!” Reacția italienilor după ce Inter a scos doar o remiză cu Fiorentina

Real Madrid, victorie dramatică în derby-ul cu Atletico pe Bernabeu! Clasamentul din La Liga

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai sexy femeie"

Dinamo și FCSB s-au pus de acord: "De ce să nu ne convină?"

Recomandarile redactiei
Turcia - România | Cum își amintește Mutu de turci: ”Pe vremea mea asta făceam. Acum ridicăm un semn de întrebare”
Starul FCSB-ului, nedreptățit de Lucescu? „De 10 ori mai repede îl luam!“
Până aici i-a fost forma de grație: Carlos Alcaraz, prima înfrângere greu de explicat a sezonului
Cristi Chivu, aspru criticat în Gazzetta dello Sport: ”A pierdut echipa”
FIFA a intervenit în cazul Blănuță: „E disperat!“
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Faza săptămânii la Miami: un bodyguard „l-a arestat” pe Mike Tyson, în timpul meciului Azarenka - Putintseva
„Complet lipsită de fair-play!” Internauții nu au iertat-o pe Sorana Cîrstea pentru ce a făcut la Miami
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Conducerea PSD, în ședință după adoptarea bugetului. PNL și USR anunță discuții în paralel legate de funcționarea coaliției

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

Primul concert al BTS din ultimii ani a stabilit recordul de cel mai mare concert public organizat vreodată în Coreea de Sud

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!