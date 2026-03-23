Tenisul românesc trăiește bine la Miami. Sub soarele călduros din Florida, Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) - care parcurge cu mare înțelepciune ultimul sezon al carierei, și-a luat revanșa în fața numărului 14 mondial, cehoaica Linda Noskova, după care a eliminat o multiplă campioană de Grand Slam în proba de dublu, Elise Mertens.

O victorie în trei seturi, confirmată de un succes cu 6-3, 6-2 a fost combinația perfectă prin care Sorana Cîrstea a demonstrat că știe să sufere, dar știe și să accelereze atunci când contextul de joc și adversara îi permit.

Clasamentul WTA actualizat în timp real nu ignoră performanțele Soranei Cîrstea și o vede urcată alte șase poziții și revenind în top 30 WTA.

Sorana Cîrstea ocupă locul 29 mondial, în aceste momente, iar, dacă ar semna un succes surprinzător contra americancei Cori Gauff (4 WTA), în optimile de finală, ar avansa până pe locul 25 al ierarhiei mondiale.

Dacă ar face acest pas, Cîrstea s-ar apropia la numai patru locuri distanță de cea mai bună clasare a carierei, poziția 21, ocupată în urmă cu 13 ani.

