Marcu Czentye
Tenisul feminin românesc ar putea oferi finala Openului Japoniei.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA) vor juca în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, pentru calificarea în semifinalele competiției WTA 250 de la Osaka.

Jaqueline Cristian va ieși prima pe teren, împotriva favoritei gazdelor, Naomi Osaka, ocupantă a locului 16 în clasamentul mondial. Va fi prima întâlnire directă între Cristian și Osaka.

Jaqueline Cristian - Naomi Osaka, meciul de interes al sferturilor de finală de la Osaka

Meciul va începe după ora 07:00, iar, imediat după încheierea acestuia, va sosi rândul Soranei Cîrstea de a încerca o nouă victorie pe hard.

Dincolo de fileu, Sorana Cîrstea o va avea pe elvețianca Viktorija Golubic (60 WTA), pe care a învins-o în unica confruntare directă derulată până acum; se întâmpla în 2023, la Adelaide, când sportiva din țara noastră s-a impus în minimum de seturi, 6-0, 7-6 (1).

Leylah Fernandez (27 WTA), respectiv Olga Danilovic (49 WTA) sunt adversarele mai puternice, conform calculelor hârtiei, pe care Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian le pot întâlni în semifinalele de la Osaka.

Calificarea în semifinale o readuce pe Sorana Cîrstea în top 50 WTA

Cu cecuri de câte €5,864 asigurate, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor lupta pentru premiul de €10,300, garantat fiecărei semifinaliste de la Osaka.

În ierarhia mondială, Sorana Cîrstea ar urma să intre în top 50 WTA, avansând de pe locul 51 pe locul 49, în cazul unei victorii cu Viktorija Golubic, în timp ce Jaqueline Cristian ar putea avansa încă o poziție și ar deveni număr 42 WTA, dacă ar obține o victorie în detrimentul japonezei Naomi Osaka.

