Ce GAFA au facut jurnalistii de la BBC cand au povestit cum Novak Djokovic si Andy Murray au stabilit impreuna portretul-robot al tenisimenului ideal 

Doi dintre cei mai galonati tenismeni din istorie, Novak Djokovic si Andy Murray s-au pus de comun acord pentru a crea portretul-robot al tenismenului ideal.

Aflati in autoizolare la domiciliu, Murray si Djokovic au dezbatut caracteristicile jucatorului ideal intr-un dialog facut public.

La serviciu, amandoi il favorizeaza pe australianul Nick Kyrgios, in care vad cel mai mare talent la serviciu.

La retur si rever, atat Djokovic, cat si Murray au preferat sa se aleaga reciproc, ambii fiind cunoscuti pentru siguranta cu care returneaza si lovesc backhand-ul cu doua maini.

Pentru forehand, Djokovic si Murray i-au ales pe Juan Martin del Potro, respectiv Rafael Nadal, cu mentiunea ca sarbul l-a luat in calcul si pe chilianul Fernando Gonzalez.

Voleu, Roger Federer, care, conform lui Andy Murray, are atingerea necesara pentru a executa voleuri de cea mai inalta calitate sub conditii de presiune.

Ca putere psihologica, atat Djokovic, cat si Murray l-au regasit pe Rafael Nadal ca fiind cel mai potrivit, dat fiind ca spaniolul a reusit sa atinga cele mai inalte culmi in tenis la o varsta frageda, insa a si depasit cu brio numeroase accidentari.

La capitolul conditie fizica, Djokovic s-a gandit la David Ferrer si Dominic Thiem, in vreme ce Andy Murray oscileaza intre Gael Monfils, ca potential fizic si Novak Djokovic, in materie de capacitate fizica reala.

Dialogul a starnit reactii amuzante din partea anumitor fani pe retelele sociale, care au interpretat cu dublu sens urmatoarele replici spuse de Andy Murray si Novak Djokovic:

Andy Murray: "La backhand, te aleg pe tine."

Novak Djokovic: "Eu te-as alege pe tine. Ai constanta, nu prea ratezi si ii faci adversarului viata grea. Nu am putut sa penetrez acea parte cand jucam impotriva ta."

Andy Murray: "Cred ca m-ai penetrat destul de bine de cateva ori," a fost replica scotianului care i-a facut pe multi sa rada.

Here's why writing down EXACTLY what players say might actually turn out to be dangerous. ????

Lesson taught to all of us by BBC Sport. #nohomo #straight #to #the #point #thatswhatshesaid #tennis #murray #djokovic pic.twitter.com/ocuEEEyR4g