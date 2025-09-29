Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a reușit să rămână număr unu ATP timp de șaizeci și cinci de săptămâni. Șederea de peste un an în fruntea ierarhiei mondiale semnată de jucătorul italian a fost mai lungă decât cel mai întins șir de săptămâni consecutive atins de Rafael Nadal ca număr unu mondial (56).

Nimeni altul decât rivalul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) este tenismenul în favoarea căruia Jannik Sinner a cedat prima poziție a clasamentului ATP.

Jannik Sinner: „Alcaraz merită să fie număr unu mondial.”

„Alcaraz merită să fie număr unu. E atât de simplu,” s-a pronunțat Jannik Sinner, în mijlocul unui răspuns cuprinzător.

Întrebat dacă situația ierarhică influențează în vreun fel presiunea resimțită, înaintea părții finale de sezon, Jannik Sinner a replicat:

„Clasamentul vine și pleacă.”

„Nu cred că pune mai multă sau mai puțină presiune. Așa a decurs sezonul. Am împărțit titlurile de mare șlem, dar am avut sezoane diferite.

Sunt foarte mulțumit de stagiunea pe care am jucat-o, a fost remarcabil ce am reușit. Dar, de asemenea, remarcabil a fost și ce a făcut Carlos, câștigând multe titluri.

Merită să fie număr unu mondial. E atât de simplu. A jucat mai multe turnee și le-a jucat pe toate foarte bine. Dacă a câștigat și a obținut rezultate mărețe, merită să fie acolo,” a replicat elevul lui Darren Cahill, potrivit Beijing Press.