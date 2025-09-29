GALERIE FOTO Ce a comentat Sinner despre Alcaraz, după ce și-a pierdut statutul de număr unu mondial în tenis

Ce a comentat Sinner despre Alcaraz, după ce și-a pierdut statutul de număr unu mondial &icirc;n tenis Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner, reacție sportivă după cele șaizeci și cinci de săptămâni consecutive petrecute ca număr unu ATP.

TAGS:
Jannik SinnerCarlos AlcarazTenis ATPClasament ATP
Din articol

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a reușit să rămână număr unu ATP timp de șaizeci și cinci de săptămâni. Șederea de peste un an în fruntea ierarhiei mondiale semnată de jucătorul italian a fost mai lungă decât cel mai întins șir de săptămâni consecutive atins de Rafael Nadal ca număr unu mondial (56).

Nimeni altul decât rivalul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) este tenismenul în favoarea căruia Jannik Sinner a cedat prima poziție a clasamentului ATP.

Jannik Sinner: „Alcaraz merită să fie număr unu mondial.”

„Alcaraz merită să fie număr unu. E atât de simplu,” s-a pronunțat Jannik Sinner, în mijlocul unui răspuns cuprinzător.

Întrebat dacă situația ierarhică influențează în vreun fel presiunea resimțită, înaintea părții finale de sezon, Jannik Sinner a replicat:

„Clasamentul vine și pleacă.”

„Nu cred că pune mai multă sau mai puțină presiune. Așa a decurs sezonul. Am împărțit titlurile de mare șlem, dar am avut sezoane diferite.

Sunt foarte mulțumit de stagiunea pe care am jucat-o, a fost remarcabil ce am reușit. Dar, de asemenea, remarcabil a fost și ce a făcut Carlos, câștigând multe titluri.

Merită să fie număr unu mondial. E atât de simplu. A jucat mai multe turnee și le-a jucat pe toate foarte bine. Dacă a câștigat și a obținut rezultate mărețe, merită să fie acolo,” a replicat elevul lui Darren Cahill, potrivit Beijing Press.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner echipament finala uso 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cum vede Sinner finalul sezonului 2025, în lupta cu Alcaraz

„Ce va fi la Torino, va fi. În Cupa Davis sunt mai mulți factori diferiți care contează. Nu joci pentru tine, joci pentru țară, fapt care pune mai multă presiune.

Sezonul nu e terminat încă. Mai avem Shanghai, Paris, Torino, Cupa Davis. Evident, cele mai mari s-au terminat deja, iar acolo ne-am împărțit titlurile.

Ce pot să spun e că sunt mulțumit de sezonul pe care l-am jucat. Clasamentul vine și pleacă, așa că vom vedea,” a completat Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz esp tokyo 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO
Peisaj de iarnă la B&acirc;lea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO FOTO
ULTIMELE STIRI
Spaniolii au reacționat imediat după delegarea lui Istvan Kovacs pentru Villarreal - Juventus
Spaniolii au reacționat imediat după delegarea lui Istvan Kovacs pentru Villarreal - Juventus
C&acirc;t s-au &icirc;ncheiat derby-urile Dinamo - Steaua din Liga de Tineret și Liga Elitelor, jucate &icirc;n Ștefan cel Mare
Cât s-au încheiat derby-urile Dinamo - Steaua din Liga de Tineret și Liga Elitelor, jucate în Ștefan cel Mare
Chelsea i-a decis viitorul lui Enzo Maresca
Chelsea i-a decis viitorul lui Enzo Maresca
Cum explică Mihai Stoica asistența dezamăgitoare de la FCSB - Oțelul: Adevărul e că așa a fost mereu
Cum explică Mihai Stoica asistența dezamăgitoare de la FCSB - Oțelul: "Adevărul e că așa a fost mereu"
Sorin Paraschiv știe cine va c&acirc;știga Superliga: &ldquo;Nu văd cine altcineva!&rdquo;
Sorin Paraschiv știe cine va câștiga Superliga: “Nu văd cine altcineva!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizie șocantă: meci de Champions League, anulat! Clubul a refuzat deplasarea

Decizie șocantă: meci de Champions League, anulat! Clubul a refuzat deplasarea

A venit nota de plată pentru B&icirc;rligea! Suma virată de Gigi Becali &icirc;n contul rivalei CFR Cluj

A venit nota de plată pentru Bîrligea! Suma virată de Gigi Becali în contul rivalei CFR Cluj

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo; &icirc;n Superliga

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a „roș-albaștrilor” în Superliga

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”

Pe ce loc a urcat FCSB &icirc;n Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu Oțelul Galați



Recomandarile redactiei
Spaniolii au reacționat imediat după delegarea lui Istvan Kovacs pentru Villarreal - Juventus
Spaniolii au reacționat imediat după delegarea lui Istvan Kovacs pentru Villarreal - Juventus
Cum explică Mihai Stoica asistența dezamăgitoare de la FCSB - Oțelul: Adevărul e că așa a fost mereu
Cum explică Mihai Stoica asistența dezamăgitoare de la FCSB - Oțelul: "Adevărul e că așa a fost mereu"
Chelsea i-a decis viitorul lui Enzo Maresca
Chelsea i-a decis viitorul lui Enzo Maresca
C&acirc;t s-au &icirc;ncheiat derby-urile Dinamo - Steaua din Liga de Tineret și Liga Elitelor, jucate &icirc;n Ștefan cel Mare
Cât s-au încheiat derby-urile Dinamo - Steaua din Liga de Tineret și Liga Elitelor, jucate în Ștefan cel Mare
Sorin Paraschiv știe cine va c&acirc;știga Superliga: &ldquo;Nu văd cine altcineva!&rdquo;
Sorin Paraschiv știe cine va câștiga Superliga: “Nu văd cine altcineva!”
Alte subiecte de interes
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
După ce a c&acirc;știgat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
Alcaraz nu a mai rezistat și a pl&acirc;ns &icirc;n direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Regatul Unit vrea să &icirc;năsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

stirileprotv Regatul Unit vrea să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Rezultate alegeri parlamentare &icirc;n Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de &rdquo;Patrioți&rdquo;

stirileprotv Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

stirileprotv Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!