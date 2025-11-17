Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) este jucătorul de bătut în turneele desfășurate în sală, după ce a ieșit, pentru al doilea an consecutiv, câștigător neînvins al Turneului Campionilor.

Împotriva rivalului Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), pe care îl învinsese doar în finala Wimbledon, în cele cinci meciuri oficiale din acest an, italianul Sinner s-a impus cu 7-6 (4), 7-5, anulând break-ul pierdut încă din startul setului secund.

Jannik Sinner a câștigat, doar din tenis, peste $11 milioane în ultima lună

Pentru cele cinci victorii legate în ediția 2025 a Turneului Campionilor, Sinner nu a câștigat doar căldura publicului italian, ci și un premiu uriaș, în valoare de $5,071,000.

Această sumă se adaugă celor șase milioane de dolari încasate de Sinner în ediția din acest an a demonstrativului „Six Kings Slam,” conducând la un total incredibil de peste unsprezece milioane de dolari câștigate de Sinner doar în ultima lună.

