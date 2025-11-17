GALERIE FOTO Cât a câștigat per minut de joc neînvinsul Jannik Sinner, în ediția 2025 a Turneului Campionilor

Marcu Czentye
Jannik Sinner, câștiguri cât pentru zece vieți, exclusiv din tenis, în ultima lună.

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) este jucătorul de bătut în turneele desfășurate în sală, după ce a ieșit, pentru al doilea an consecutiv, câștigător neînvins al Turneului Campionilor.

Împotriva rivalului Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), pe care îl învinsese doar în finala Wimbledon, în cele cinci meciuri oficiale din acest an, italianul Sinner s-a impus cu 7-6 (4), 7-5, anulând break-ul pierdut încă din startul setului secund.

Jannik Sinner a câștigat, doar din tenis, peste $11 milioane în ultima lună

Pentru cele cinci victorii legate în ediția 2025 a Turneului Campionilor, Sinner nu a câștigat doar căldura publicului italian, ci și un premiu uriaș, în valoare de $5,071,000.

Această sumă se adaugă celor șase milioane de dolari încasate de Sinner în ediția din acest an a demonstrativului „Six Kings Slam,” conducând la un total incredibil de peste unsprezece milioane de dolari câștigate de Sinner doar în ultima lună.

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Sinner a câștigat puțin sub $10,000 pentru fiecare minut jucat la Torino

Felix Auger-Aliassime, Alexander Zverev, Ben Shelton, Alex De Minaur și Carlos Alcaraz sunt adversarii în fața cărora Jannik Sinner nu a pierdut nici măcar un set, la Torino, într-o serie epuizantă de cinci meciuri disputate în șapte zile.

Elevul lui Darren Cahill a câștigat, în consecință, $9,586 pentru fiecare minut jucat la Torino, în 2025. În cele 529 de minute - opt ore și patruzeci și nouă de minute - petrecute pe teren, Sinner a ajuns numai de două ori în tiebreak, cu Shelton și Alcaraz.

Rezultatele atinse de Sinner la Turneul Campionilor 2025

  • 7-5, 6-1 cu Felix Auger-Aliassime (98 de minute)
  • 6-4, 6-3 cu Alexander Zverev (98 de minute)
  • 6-3, 7-6 (3) cu Ben Shelton (96 de minute)
  • 7-5, 6-2 cu Alex De Minaur (113 minute)
  • 7-6 (4), 7-5 cu Carlos Alcaraz (124 de minute)

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
