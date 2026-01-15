Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) este marele câștigător al tragerii la sorți a turneului de mare șlem de la Melbourne.

Într-o competiție în care nu a depășit până acum faza sferturilor de finală, numărul unu mondial vrea să iasă campion pentru a încheia „marele șlem de carieră,” care presupune câștigarea a minimum un trofeu în fiecare din cele patru competiții majore ale tenisului.

Dublu campion la Paris, Wimbledon și New York, Alcaraz are planificată o finală cu Sinner, la Australian Open 2026, conform calculelor hârtiei, un duel în care nu ar porni favorit, în mod necesar, având în vedere că italianul începe această ediție având în palmares trofeele edițiilor 2024 și 2025.

Carlos Alcaraz, „priveliște” spre finala Australian Open 2026

Dacă nu va suferi vreo eliminare surprinzătoare, în primele runde, Carlos Alcaraz ar urma să înfrunte primul jucător de top 10 ATP abia în faza sferturilor de finală, unde adversar i-ar putea fi Alex de Minaur (6 ATP) sau Alexander Bublik (10 ATP).

În semifinale, Alcaraz este așteptat să se dueleze cu Alexander Zverev, finalist anul trecut la Melbourne.

