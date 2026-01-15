GALERIE FOTO Carlos Alcaraz, avantajat la tragerea la sorți: Djokovic, traseu infernal. Cele mai tari meciuri din primul tur la Australian Open 2026

Carlos Alcaraz, avantajat la tragerea la sorți: Djokovic, traseu infernal. Cele mai tari meciuri din primul tur la Australian Open 2026 Tenis
Marcu Czentye
Carlos Alcaraz poate fi mulțumit de rezultatul tragerii la sorți a tabloului principal de la Australian Open 2026.

Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) este marele câștigător al tragerii la sorți a turneului de mare șlem de la Melbourne.

Într-o competiție în care nu a depășit până acum faza sferturilor de finală, numărul unu mondial vrea să iasă campion pentru a încheia „marele șlem de carieră,” care presupune câștigarea a minimum un trofeu în fiecare din cele patru competiții majore ale tenisului.

Dublu campion la Paris, Wimbledon și New York, Alcaraz are planificată o finală cu Sinner, la Australian Open 2026, conform calculelor hârtiei, un duel în care nu ar porni favorit, în mod necesar, având în vedere că italianul începe această ediție având în palmares trofeele edițiilor 2024 și 2025.

Carlos Alcaraz, „priveliște” spre finala Australian Open 2026

Dacă nu va suferi vreo eliminare surprinzătoare, în primele runde, Carlos Alcaraz ar urma să înfrunte primul jucător de top 10 ATP abia în faza sferturilor de finală, unde adversar i-ar putea fi Alex de Minaur (6 ATP) sau Alexander Bublik (10 ATP).

În semifinale, Alcaraz este așteptat să se dueleze cu Alexander Zverev, finalist anul trecut la Melbourne.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Sinner și Djokovic, mai multe motive de îngrijorare

Jannik Sinner, campionul ultimelor două ediții, are mai multe motive de preocupare, înainte de Australian Open 2026.

Presat și de dorința de a redeveni număr unu mondial, Sinner nu își permite să piardă puncte la Melbourne, lucru care se va întâmpla în cazul în care nu își va apăra titlul de campion.

În turul trei, Jannik Sinner are aliniat un meci cu Joao Fonseca (30 ATP), tenismen exploziv, capabil de momente impresionante de joc; în optimi, italianul s-ar putea duela cu Karen Khachanov, urmând ca în sferturi să primească replica lui Ben Shelton (8 ATP).

În semifinale, Jannik Sinner l-ar putea întâlni pe Novak Djokovic (4 ATP) ori Lorenzo Musetti (5 ATP).

Djokovic - Sinner, semifinală așteptată la Melbourne

În cazul celui mai titrat tenismen din istoria Openului Australiei - Novak Djokovic, zece trofee în palmares -, „Nole” va începe cu Pedro Martinez (71 ATP).

Botic Van de Zandschulp, în turul trei, Hubert Hurkacz, în optimi, Lorenzo Musetti, în sferturi, Jannik Sinner, în semifinale și Carlos Alcaraz, în finală, sună ca un drum imposibil de trecut până și pentru jucătorul din Belgrad, la 38 de ani.

Novak Djokovic

Cele mai puternice meciuri anunțate în runda inaugurală a Openului Australian 2026

În proba masculină, Matteo Berrettini - fost semifinalist la Melbourne, în 2022 - va primi replica celui mai bun australian, Alex de Minaur (6 ATP).

Bulgarul Dimitrov va primi replica cehului Tomas Machac, campion olimpic în proba de dublu mixt, loc 35 în clasamentul ATP individual.

Proba masculină

  • Matteo Berrettini - Alex de Minaur
  • Grigor Dimitrov - Tomas Machac
  • Ben Shelton - Ugo Humbert
  • Hugo Gaston - Jannik Sinner

În turneul feminin, fost număr unu mondial, Karolina Pliskova o va avea dincolo de fileu pe Sloane Stephens, fost număr 3 WTA și campioană a Openului American, în 2017.

Vicecampioana olimpică, Donna Vekic va avea un test dificil de trecut, urmând să o întâlnească pe Mirra Andreeva (8 WTA).

Meciul dintre Jaqueline Cristian (37 WTA) și Karolina Muchova (19 WTA) se înscrie, de asemenea, cu ușurință, între cele mai palpitante dueluri anunțate în primul tur la Melbourne.

Proba feminină

  • Donna Vekic - Mirra Andreeva
  • Karolina Pliskova - Sloane Stephens
  • Yulia Putintseva - Beatriz Haddad Maia
  • Jaqueline Cristian - Karolina Muchova
  • Barbora Krejcikova - Diana Shnaider
