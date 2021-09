Bianca Andreescu, un monstru de neoprit la New York! Calificată în optimi, a atins un palmares rar la US Open

Ediția 2021 a Openului American poate reporni cariera de succes a Biancăi Andreescu. Sportiva canadiană cu origini românești a acces în optimile de finală, grație unei victorii clare, scor 6-1, 6-2 împotriva Greetjei Minnen (104 WTA).

Mulțumită acestei victorii, Bianca Andreescu bifează cel mai lung traseu la un turneu de mare șlem de la US Open-ul din 2019, când reușea să câștige prima competiție de calibru Grand Slam a carierei.



În consecință, Bianca Andreescu a atins un palmares impecabil și neverosimil pe tabloul principal la Flushing Meadows: 10 victorii și 0 înfrângeri.

În faza ultimelor 16 jucătoare, Bianca Andreescu o va întâlni pe Maria Sakkari, care a trecut de Petra Kvitova în minim de seturi, scor 6-4, 6-3.

Primed for another deep run in Flushing Meadows?@Bandreescu_ scores her 10th consecutive #USOpen win to reach Round 4. pic.twitter.com/40AEwhWfn8