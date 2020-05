BANII VORBESC | Mihaela Buzarnescu face o dezvaluire de zile mari: "Va spun sincer, daca nu il aveam pe tatal meu, nu ajungeam sa joc tenis"

Mihaela Buzarnescu admite ca nu ar fi putut sa devina jucatoare profesionista de tenis daca n-ar fi fost ajutata financiar de tatal sau.

Fost numar 20 WTA, Mihaela Buzarnescu trage un semnal de alarma cu privire la absenta infrastructurii in sportul romanesc. Jucatoarea nascuta la Bucuresti a adaugat ca sustinerea financiara din surse exterioare tinde spre zero in Romania, motiv pentru care multi parinti si copii se vad nevoiti sa renunte la visul de a urmari o cariera de jucator profesionist de tenis.

"Va spun sincer: daca nu il aveam pe tatal meu nu ajungeam sa joc tenis, pentru ca nu puteam. Ii datorez totul pana la un punct, fiindca nici eu daca nu eram talentata nu ajungeam aici, dar altfel nu mi-as fi permis sa am antrenor de la o varsta asa frageda," a punctat Mihaela Buzarnescu intr-o emisiune gazduita de actorul Marius Manole pe YouTube.

Mihaela Buzarnescu: "Multi parinti mi-au spus ca nu isi permit sa plateasca ore de tenis pentru copiii lor"



"Mi se pare extrem de frumos ce faceti pentru Romania si pentru noi. Pe voi nici nu v-a ajutat nimeni, adica Statul Roman n-a investit in voi, adica n-a avut bunavointa asta si stim si povestea ta, cum a fost la inceput... nici nu mai vreau sa amintesc cat v-ati chinuit in turneele ITF. De-aia ma enervez cand aud comentarii rele, pentru ca pe voi nimeni nu v-a ajutat cu nimic, iar pretentiile sunt atat de mari. Totusi, in dreptul numelor voastre apare "Romania", daca n-ati fi voi, n-ar aparea numele tarii asteia nicaieri," a declarat actorul Marius Manole in cadrul show-ului online "Welcom as in aor hom."

"Din 1000 si ceva de jucatoare care sunt in clasamentul WTA, nu e deloc usor sa ajungi in varf. Nu suntem o tara foarte bogata comparativ cu alte tari si, totusi, suntem multe fete acolo in top. Noi n-avem nici foarte multe baze sportive; de cand a inceput Simona Halep sa aiba rezultate s-au mai facut terenuri in diferite scoli, dar nu sunt atat de multe ca in alte tari. Foarte multa lume, printre care parinti ma intrebau ce sa faca, intrucat nu isi permiteau sa-si tina copiii la tenis, pentru ca nu aveau de unde, orele de tenis fiind foarte scumpe. Ma intrebau si cat costa, iar cand le-am zis estimativ pretul, multi parinti mi-au spus ca nu-si permit. Multi nu pot si isi trimit copiii la grupe de cate 10-12: acolo, ce sa inveti, ca dai de 2-3 ori cu racheta in minge intr-o ora de antrenament. Oricum, va spun sincer, daca nu il aveam pe tatal meu nu ajungeam sa joc tenis, pentru ca nu puteam. Ii datorez totul pana la un punct, fiindca nici eu daca nu eram talentata nu ajungeam aici, dar altfel nu mi-as fi permis sa am antrenor de la o varsta asa frageda," a replicat Mihaela Buzarnescu.