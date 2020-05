Mama lui Djokovic surprinde: "Novak se simte alesul lui Dumnezeu" | Bani imprumutati de la camatari, meciuri jucate cu degetele sangerande si o cruce-talisman

Mama lui Novak Djokovic a dezvaluit ca il gaseste pe Roger Federer putin arogant.

Novak Djokovic este al treilea cel mai titrat jucator din istoria tenisului, ajungand dupa titlul de la Melbourne din februarie la 17 Grand Slam-uri in palmares. Mama sarbului, Dijana Djokovic se mandreste cu realizarile primului sau fiu, pe care, conform propriilor ei spuse, nu si l-ar fi putut imagina lider mondial nici in cele mai frumoase vise.

"De la o varsta frageda, Novak nu a fost precum ceilalti copii. A fost foarte matur; ii placea sa se joace, dar atentia lui era diferita. Inca de cand s-a nascut, parul lui era des si striga la fel de puternic ca un magar. Nici in cel mai frumos vis nu mi-am imaginat ca fiul meu va fi intr-o zi cel mai bun din lume. Am trait vremuri grele. Eu si sotul meu lucram in Kopaonik, dar nu strangeam suficienti bani pentru a plati chiria apartamentului. Sotul meu a fost cel care l-a acompaniat pe Novak la turnee, iar eu ramaneam acasa cu ceilalti doi frati mai mici. Au fost zile in care m-am trezit si nu stiam cum as putea sa cumpar paine. Eram disperata, dar, cumva, daca ai un tel in minte, sfarsesti prin a-l indeplini. Cred ca am fost o familie curajoasa. Daca Novak s-ar fi nascut intr-o alta tara, totul ar fi fost diferit. Am petrecut multe nopti in care am fost incapabila sa dorm. Grija ma facea sa disper," a relatat mama liderului ATP, Dijana Djokovic pentru Blick.

"Srdjan (n.r. tatal lui Novak) a imprumutat bani de la oameni care faceau afaceri ilegale. Isi voiau banii inapoi cu dobanzi mari. Srdjan a batut la mii de usi pentru a gasi un sponsor. A intrebat daca ar vrea cineva sa investeasca in Novak, dar oamenii nu-l ascultau. E pacat pentru ei, ar fi putut sa faca milioane azi," a mai spus Dijana Djokovic.

"Deseori, Novak a fost atacat de public sau de expertii tenisului din cauza problemelor lui de sanatate. A avut o deviatie in peretele nasului si intampina greutati la respiratie. Dupa operatie, lucrurile s-au imbunatatit. In 2010, a aflat ca are intoleranta la gluten, iar in 2007, la Wimbledon, a trebuit sa se retraga din semifinala cu Nadal pentru ca juca deja de cinci zile cu sange curgandu-i din degetele de la picioare. Toti l-au acuzat, inclusiv McEnroe! Am vazut eu insami piciorul cu o seara inainte, iar in dimineata meciului abia putea umbla incaltat. L-am sfatuit sa nu joace, iar cand a castigat primul set in fata lui Nadal, s-a oprit sa-si bandajeze piciorul din nou, iar din acel moment, cand Nadal a vazut sangele a aflat ce se intampla si l-a plimbat dintr-un colt in altul pana ce Novak a trebuit sa se retraga," a adaugat mama campionului de la Australian Open 2020.

"Ma deranjeaza faptul ca Roger e putin arogant"



"Meciul impotriva lui Roger la Wimbledon (n.r. finala) a fost cel mai dificil de anul trecut. Pe Terenul Central, toata lumea il aplauda pe Roger, iar Novak avea doar o mana de fani. Nu ma deranjeaza Federer sau altii in acele momente, ci faptul ca Roger e putin arogant. Cand a avut acele doua mingi de meci, am strans in mana crucea, un talisman pe care il port si care ma salveaza din momentele dificile. Mi-am spus: 'Nole, poti sa castigi. Inca o data," iar apoi el a fost campion. Dumnezeu l-a salvat. Novak crede in El, la randul lui. Se simte alesul lui Dumnezeu. Poarta o cruce care ii aduce pace si fericire," a completat Dijana Djokovic.