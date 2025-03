Mihaela Buzărnescu a fost număr 20 WTA în 2018, an în care a câștigat turneul de la San Jose, în proba individuală.

Sportiva din București a explicat în emisiunea „Un podcast” cum a reușit în „Sportul Alb” în ciuda lipsurilor financiare.

Mihaela Buzărnescu a rămas cu doar două rachete, în 2018, anul cel mai bun al carierei sale

„Miki” Buzărnescu a dezvăluit că a ajuns, la un moment dat, să își achiziționeze rachete de pe eBay, deoarece doar acolo mai găsea tipul de rachetă Wilson cu care juca.

„Unele au fost și folosite. Le-am cumpărat și le-am modificat să fie la balansul pe care mi-l doream eu. La un moment dat, ajunsesem să mai am doar două rachete, că spărsesem din ele.

Eram în iunie, la jumătatea sezonului, iar eu mai aveam doar două rachete. După aceea, am câștigat turneul de la San Jose și am ajuns sus, unde mi-am propus de mică. La treisprezece ani, am și declarat că vreau să fiu în top 20 WTA. Mai bine ziceam top 10,” se amuză Buzărnescu.