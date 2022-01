Novak Djokovic, șanse minime să rămână în țară: ce scrie Ministrul Sănătății într-un document oficial ajuns în presă

Scandalul iscat de sosirea lui Novak Djokovic în Australia continuă să provoace neînțelegeri grave între instituțiile australiene. Într-un ultim comunicat, Ministrul Sănătății, Greg Hunt i-a transmis directorul turneului de la Melbourne, Craig Tiley că le-a oferit informații eronate jucătorilor care au vrut să joace nevaccinați în ediția 2022 a Openului Australian.

Potrivit ultimei informări făcute de capul Ministerului Sănătății în Australia, să fi contactat coronavirusul în ultimele șase luni - motiv invocat și de Novak Djokovic - nu constituie un motiv suficient pentru a intra nevaccinat pe teritoriul țării, spre deosebire de criteriile admise în alte țări, potrivit unui document oficial ajuns în presă, informează Herald Sun.

Greg Hunt i-a transmis lui Craig Tiley că informația afișată jucătorilor de tenis a fost greșită, iar Federația Australiană de Tenis nu și-a schimbat mesajele către participanți, în ciuda faptului că a fost avertizată de autorități cu privire la dezinformările produse.

Indiferent de decizia care va fi luată luni, 10 ianuarie cu privire la situația lui Novak Djokovic, judecătorii și politicienii vor nedreptăți cel puțin câteva persoane, în urma acestor circumstanțe fără precedent.

