Ana Bogdan (32 de ani) a coborât până pe locul 441 în clasamentul WTA, pe fondul inactivității înregistrate în circuitul de elită al tenisului feminin.

Fără partidă oficială disputată din luna iulie și cu un total de numai șaisprezece dueluri avute în 2025, jucătoarea de tenis și-a întrerupt cariera, după șaisprezece ani.

Sorana Cîrstea a încasat din tenis de 11 ori mai mult decât Ana Bogdan, în 2025

O accidentare la genunchi și la gleznă, suferită în timpul unui antrenament efectuat înaintea turneului WTA 250 de la Iași, a forțat-o pe Ana Bogdan să își reorganizeze prioritățile.

Dacă în urmă cu doi ani și jumătate, Ana Bogdan era număr 39 mondial și juca tur trei în competiția de mare șlem de la Wimbledon, situația de moment arată mult mai sumbru pentru româncă, în tenis.

Chiar dacă ar fi sută la sută aptă de joc, Ana Bogdan se vede nevoită să joace o sumedenie de turnee mici pentru a-și recăpăta un punctaj care să o așeze în zona bună a clasamentului mondial - top 120 WTA. Mai exact, în prezent, Bogdan are de obținut 520 de puncte WTA până la ocupanta locului 120 în lume.

Ana Bogdan, „recunoscătoare” în ciuda greutăților întâlnire în acest an

Financiar, accidentările și inactivitatea au făcut-o pe Ana Bogdan să piardă enorm, în 2025. Jucătoarea de tenis a acumulat premii totale în valoare de $97,017, în acest an, o sumă de unsprezece ori mai mică decât cea asigurată de Sorana Cîrstea, a doua rachetă a României, în ierarhia mondială.

La 35 de ani, jucătoarea din Târgoviște a reușit să câștige titlul de campioană la Cleveland, a revenit în top 50 WTA, în ciuda faptului că nu jucase întreaga jumătate a sezonului 2024, și a încheiat anul cu 30 de victorii dintr-un total de 50 de meciuri jucate, în proba individuală.

Pentru toate aceste performanțe, Sorana Cîrstea a strâns, în 2025, în urma rezultatelor obținute în tenis, suma de $1,076,818.

Convinsă de propriile rezultate, Sorana Cîrstea și-a prelungit cariera până în 2026, iar, în luna aprilie, are toate șansele să împlinească vârsta de 36 de ani ca jucătoare activă și parte a top 50-100 WTA.