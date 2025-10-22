„Elita lumii arată diferit. Chiar am crezut că Zverev bate la ușile lui Sinner și Alcaraz, dar Sascha își caută forma. Nu se întâmplă nimic nou nici în loja sa. Îl vedem pe tatăl său, pe fratele său, aceleași fețe,” s-a plâns Boris Becker, în podcastul Andreei Petkovic, potrivit Welt .

Fostul tenismen legendar din Germania l-a criticat pe cel mai bun jucător german al momentului, afirmând că există o diferență între el și cei doi jucători de elită din prezent, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP) i-a oferit o replică celui mai tânăr câștigător din istoria turneului de la Wimbledon, Boris Becker .

Zverev: „Becker caută atenție și o obține prin mine.”

Comentând afirmațiile făcute de Boris Becker, Alexander Zverev a oferit următorul răspuns „Cred că este relativ nepăsător față de mine, ca să fiu sincer. Cred că caută puțină atenție și o obține prin mine.

Din păcate, asta e situația. Dar nu-mi mai pasă. Totul se va rezolva și am încredere deplină că îmi voi regăsi forma și voi juca din nou un tenis bun.

Iar acum urmează turnee care îmi plac foarte mult, în sală — Viena și Paris — unde am câștigat anul trecut. Cred că pot juca din nou un tenis bun acolo,” a punctat Zverev, conform BILD.

Alexander Zverev a jucat și a pierdut trei finale de turneu de mare șlem, dintre care cea mai recentă, în 2025, la Melbourne. Germanul a fost învins în minimum de seturi de italianul Jannik Sinner, scor 6-3, 7-6 (4), 6-3.

