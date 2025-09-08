Carlos Alcaraz, noul campion de la US Open și lider mondial, nu are timp de odihnă. Imediat după ce l-a învins pe marele său rival, Jannik Sinner, în finala de la Flushing Meadows, spaniolul în vârstă de 22 de ani și-a setat următorul obiectiv major: cucerirea Australian Open, singurul titlu de Mare Șlem care îi lipsește din palmares.



Duminică seară, Alcaraz a disputat un meci pe care chiar el l-a catalogat drept perfect. L-a învins pe Sinner cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, și-a adjudecat al șaselea trofeu de Grand Slam al carierei și a revenit pe prima poziție în clasamentul ATP.



"Consider că este cel mai bun turneu al meu. Nivelul meu a fost foarte constant, lucru de care sunt mândru. Trebuie să recunosc, am jucat perfect. Dacă vreau să-l înving pe Jannik, trebuie să joc perfect", a spus Alcaraz la conferința de presă, confirmând și cuvintele antrenorului său, Juan Carlos Ferrero.



Ținta supremă: "Vreau să le câștig pe toate patru"

Deși bucuria câștigării celui de-al doilea său titlu la US Open a fost imensă, Alcaraz gândește deja în perspectivă. Obiectivul său este acum clar și a fost anunțat fără ezitare: vrea să realizeze Grand Slam-ul carierei, iar pentru asta trebuie să triumfe la Melbourne.



"Este primul meu obiectiv", a recunoscut spaniolul. "Obiectivul meu principal rămâne să câștig cele patru turnee de Grand Slam din cariera mea. Nu contează dacă o voi face primul (n.r. - înaintea lui Jannik Sinner) sau al doilea. Vreau doar să reușesc. Desigur, voi încerca să câștig de anul viitor", a mai zis Alcaraz.



Până acum, performanțele sale în Australia au fost modeste, nereușind să treacă de faza sferturilor de finală în cele patru participări. Motivația sa este însă la cote maxime, alimentată de revanșa luată în fața lui Sinner după eșecul din finala de la Wimbledon din acest an. "Imediat după acel meci, mi-am spus că trebuie să îmbunătățesc anumite lucruri dacă vreau să-l înving", a încheiat noul lider mondial.

