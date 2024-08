Pe Arena Arthur Ashe, cea mai mare de tenis din întreaga lume, deținătorii a 43 de titluri de mare șlem s-au duelat într-un meci demonstrativ.

Novak Djokovic a jucat în echipă cu John McEnroe împotriva dublului format din Carlos Alcaraz și Andre Agassi.

Djokovic și McEnroe i-au învins pe Alcaraz și Agassi

This point literally had everything ???? pic.twitter.com/sNe10aTTTR — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024

Djokovic and McEnroe take a thriller 10-8 over Agassi and Alcaraz! pic.twitter.com/rkaVch0hXx — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024

S-a jucat tenis încântător, care a distrat publicul prezent la New York, cu doar câteva zile înaintea startului US Open 2024.

Meciul s-a încheiat scor 10-8 în favoarea lui Djokovic / McEnroe, dar nu fără a aduce un punct extraordinar, jucat la scorul de 9-5.

Agassi, „invidios” pe ce a reușit Alcaraz până la 21 de ani

„Ce spuneți despre ce a reușit Carlos până la vârsta de... ai 12 ani, nu? Câți ani ai?”, a spus Andre Agassi. „Unsprezece ani,” a replicat Carlos Alcaraz, demonstrându-și simțul umorului.

US Open 2024 va începe în data de 26 august avându-i în postura de campioni en-titre ai probelor individuale pe Novak Djokovic și Cori Gauff.

„Cum vedeți viitorul Simonei Halep?” Steffi Graf i-a răspuns Andreei Esca la întrebarea momentului în tenisul românesc

Andre Agassi și Steffi Graf au acceptat invitația Andreei Esca de a oferi un interviu Știrilor PRO TV.

Prima întrebare pe care cei mai faimoși soți din lumea tenisului au primit-o a fost legată de România și percepția lor asupra țării noastre.

„Bună seara! Vă mulţumesc că sunteţi prezenţi la ştirile ProTV, şi că sunteţi prezenţi în România. A fost o seară minunată, a fost o zi minunată ieri. Dacă spun "România", la ce vă gândiţi?”, a fost întrebarea pusă de prezentatoarea Știrilor PRO TV.

Andre Agassi și Steffi Graf au răspuns diferit, tenismenul american insistând asupra modului plăcut în care a fost surprins de țara noastră și de atmosfera creată de români.

Steffi Graf: „Am crescut admirându-l pe Ion Țiriac. Pe Ilie Năstase l-am cunoscut pe teren și în afara lui.”

Germanca, pe de altă parte, a vorbit despre amintirile pe care și le-a reîmprospătat, venind la Cluj-Napoca, și anume amintirea a doi tenismeni mari pe care țara noastră i-a dat: Ilie Năstase și Ion Țiriac.

ANDRE AGASSI: Acum e altceva. Înainte n-aş fi ştiut ce să cred. După ce am fost aici, mă gândesc la dealuri frumoase, verzi. Vreme frumoasă.... Ştiu că a plouat, dar ultimele două zile au fost perfecte. Şi oameni foarte prietenoşi. A fost o seară minunată datorită oamenilor.

STEFFI GRAF: Au fost multe momente speciale. O arenă plină... Nu mai jucăm în faţa atâtor oameni. Dar şi primirea călduroasă. Am văzut-o pe Simona revenind pe teren, i-am văzut familia emoţionată. Publicul s-a implicat mult. A fost frumos. Deşi a fost prima oară când am venit în România, am crescut admirându-l pe Ion Ţiriac, l-am cunoscut pe Ilie Năstase pe teren şi în afara lui. Am amintiri frumoase cu Ion. M-a ajutat de câteva ori în viaţă.

Andre Agassi și Steffi Graf au vizitat în premieră România cu ocazia Sports Festival 2024, eveniment în care s-au duelat într-un meci demonstrativ cu Simona Halep și Andrei Pavel.