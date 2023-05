Adversare dificile pentru cele trei românce prezente pe tabloul principal de la Roland Garros 2023

Cele trei românce care au intrat direct pe tabloul principal de simplu la Roland Garros, Irina Begu, Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan, vor avea parte de adversare dificile în prima rundă a turneului care va debuta duminică.

Irina Begu (32 ani, 27 WTA), cap de serie numărul 27, va avea cea mai facilă adversară, maghiara Anna Bondar (25 ani, 103 WTA), un duel în premieră.

Sorana Cîrstea (33 ani, 31 WTA), cap de serie numărul 30, va primi replica italiencei Jasmine Paolini (27 ani, 52 WTA), care a învins-o în 2021, cu 6-4, 4-6, 6-1, în sferturile de finală ale turneului la Portoroz.

Ana Bogdan (30 ani, 60 WTA) va întâlni o jucătoare americană, Caty McNally (21 ani), mai bine clasată decât ea în ierarhia mondială (54 WTA). Cele două nu s-au mai înfruntat până acum în circuitul profesionist.

Iga Swiatek, liderul mondial şi campioana en titre, va debuta la Paris contra jucătoarei spaniole Cristina Bucşa, născută la Chişinău, în timp ce belarusa Aryna Sabalenka, numărul doi mondial, o va înfrunta în primul tur pe ucraineanca Marta Kostyuk.

Get ready for these potential quarter-final match ups in the women's draw ????

Swiatek vs. Gauff

Rybakina vs. Jabeur

Sakkari vs. Pegula

Garcia vs. Sabalenka#RolandGarros