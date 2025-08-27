Număr 61 WTA, Danielle Collins (31 de ani) se gândește la retragerea definitivă din tenis de mai mult de doi ani, din cauza numeroaselor probleme de sănătate.

Sportiva din Florida se poate să fi avut una dintre cele mai urâte despărțiri posibile de turneul major din State, după ce Jaqueline Cristian (27 de ani, 50 WTA) i-a administrat un 6-2, 6-0 incontestabil, în runda inaugurală a ediției 2025 a Openului American.

Jaqueline Cristian i-a lăsat doar două game-uri fostei finaliste a Openului American

Când a fost eliminată la Cincinnati de compatrioata Taylor Townsend, Danielle Collins a ținut să le amintească criticilor că joacă în timp ce suferă de o hernie de disc.

„Oricine care are hernie de disc știe prin ce dureri trec. Nu e vreo surpriză că 'războinicii' de tastatură nu pot să înțeleagă, pentru că au fost prea ocupați să stea pe scaun și să judece persoane care au dat tot ce au mai bun, inclusiv în zilele mai puțin bune. Le mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine și accidentarea mea,” scria Collins pe rețelele sociale, după eșecul din Ohio.

Încă o americancă de înfruntat, pentru Jaqueline Cristian, la New York

Succesul româncei Jaqueline Cristian din primul tur al Openului American reprezintă și prima victorie a carierei pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la New York.

În turul secund, adversara jucătoarei din țara noastră va fi o altă sportivă americană, Ashlyn Krueger (38 WTA).