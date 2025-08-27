GALERIE FOTO Adversara „demolată” de Jaqueline Cristian i-a pus la punct pe critici, după ce a câștigat doar două game-uri la US Open

Adversara &bdquo;demolată&rdquo; de Jaqueline Cristian i-a pus la punct pe critici, după ce a c&acirc;știgat doar două game-uri la US Open Tenis
Marcu Czentye
Jaqueline Cristian nu a avut pic de milă față de adversara sa din SUA, Danielle Collins.


Număr 61 WTA, Danielle Collins (31 de ani) se gândește la retragerea definitivă din tenis de mai mult de doi ani, din cauza numeroaselor probleme de sănătate.

Sportiva din Florida se poate să fi avut una dintre cele mai urâte despărțiri posibile de turneul major din State, după ce Jaqueline Cristian (27 de ani, 50 WTA) i-a administrat un 6-2, 6-0 incontestabil, în runda inaugurală a ediției 2025 a Openului American.

Jaqueline Cristian i-a lăsat doar două game-uri fostei finaliste a Openului American

Când a fost eliminată la Cincinnati de compatrioata Taylor Townsend, Danielle Collins a ținut să le amintească criticilor că joacă în timp ce suferă de o hernie de disc.

„Oricine care are hernie de disc știe prin ce dureri trec. Nu e vreo surpriză că 'războinicii' de tastatură nu pot să înțeleagă, pentru că au fost prea ocupați să stea pe scaun și să judece persoane care au dat tot ce au mai bun, inclusiv în zilele mai puțin bune. Le mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine și accidentarea mea,” scria Collins pe rețelele sociale, după eșecul din Ohio.

Încă o americancă de înfruntat, pentru Jaqueline Cristian, la New York

Succesul româncei Jaqueline Cristian din primul tur al Openului American reprezintă și prima victorie a carierei pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la New York.

În turul secund, adversara jucătoarei din țara noastră va fi o altă sportivă americană, Ashlyn Krueger (38 WTA).

Jaqueline Cristian

De ce suferă Danielle Collins, fostă finalistă la Australian Open și campioană la Miami

În aprilie 2021, Danielle Collins a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență pentru ca doctorii să îi extirpe „un chist ovarian de mărimea unei mingi de tenis”, dar și „resturi” rămase în intestinele și vezica sa, care i-ar fi putut deveni fatale. Procedura a necesitat patru incizii în zona abdominală, dar americanca declară că această intervenție a ajutat-o să nu mai simtă dureri de atunci.

În plus, Collins suferă de artrită reumatoidă, boala care a făcut-o pe Caroline Wozniacki să se retragă, în primă fază, din tenis.

A fost aproape de moarte în primăvara anului 2021

Durerea a fost un cuvânt recurent în viața Daniellei Collins, născută la St. Petersburg, Florida, în 13 decembrie 1993. Doctorii s-au chinuit să o diagnosticheze pe tânăra sportivă, încurajată de antrenorii săi din facultate să lase sportul pentru a se asigura, întâi, că nu suferă de afecțiuni majore. 

„Agonia pe care am experimentat-o în ciclurile menstruale din cauza endometriozei a fost cea mai urâtă durere pe care am simțit-o vreodată,” a spus pentru The Guardian Danielle Collins, care a fost diagnosticată abia în 2018 - la 2 ani de când a devenit jucătoare profesionistă de tenis - cu artrită reumatoidă, o boală autoimună care cauzează umflături dureroase la nivelul articulațiilor.  

În 2013 și 2015, pe când avea doar 19, respectiv 21 de ani, Danielle Collins nu a putut practica tenisul, dar a revenit de fiecare dată, în anul următor, câștigând Campionatul Național de Tenis al Colegiilor din SUA.

Vorbind despre istoricul bolilor sale, Collins a povestit: „Totul a început când aveam 15 ani. Am trecut prin dureri serioase în zona coastelor și aveam probleme când mergeam la toaletă. Am fost extrem de bolnavă timp de câteva luni și am mers la mai mulți doctori. Am fost la un reumatologist și am fost testată pozitiv la o boală autoimună. În rest, totul părea în regulă, dar doctorii mi-au spus că va fi nevoie de timp ca să diagnosticheze cu precizie. 

După câteva luni, analizele de sânge ieșeau normale, aveam simptome experimentate de alte persoane cu boli autoimune, dar doctorii nu reușeau să găsească diagnosticul. În facultate, mă îmbolnăveam tot timpul. Antrenorii mei m-au presat să merc la doctori, pentru că vedeau cu ce mă lupt. Nimeni nu și-a putut da seama. Am continuat să fac analize, dar nimic nou nu ieșea la iveală.

În acest timp, am avut o operație la încheietură, o ruptură musculară și multe probleme cu articulațiile. M-au diagnosticat cu tendinită. Cred că au fost multe dăți când simptomele mele au fost ascunse sub preș, pentru că eram sportivă,” a scris Danielle Collins pentru Behind The Racquet, un website în care tenismenii își dezvăluie poveștile de viață. 

Danielle Collins

