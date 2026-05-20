EXCLUSIV A învins-o pe Sorana Cîrstea acum 14 ani și vede schimbarea: ce face diferit românca, în 2026, posibil ultimul an al carierei

Marcu Czentye
Laura Robson a evidențiat schimbarea importantă, adoptată de Sorana Cîrstea pentru a reuși cele mai bune rezultate ale carierei, la 36 de ani.

Sorana Cîrstea nu doar că trăiește a doua tinerețe în tenisul mondial, dar respiră, la 36 de ani, aerul rarefiat al pragului primelor douăzeci de jucătoare din întreaga lume.

Pentru prima dată, după două decenii de muncă depusă constant, în lumea epuizantă a tenisului, Sorana Cîrstea se bucură de îndeplinirea visului pe care l-a avut de o viață.

„E o performanță să fiu în top 20. Mi-am dorit asta toată viața mea și pentru asta am muncit,” a punctat Sorana Cîrstea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, la plecarea spre Franța, țară în care a reușit, în 2009, primul rezultat mare într-un turneu de mare șlem: calificarea în sferturile de finală.

Vicecampioană olimpică la tenis, Robson, încântată de succesul târziu al Soranei Cîrstea

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, intermediat de Eurosport, fosta jucătoare de tenis din Marea Britanie, Laura Robson - vicecampioană olimpică, alături de Andy Murray, în proba de dublu mixt a Jocurilor Olimpice de la Londra 2012 - confirmă valoarea performanțelor atinse de cea mai bună jucătoare de tenis a României, în prezent.

„E o poveste uimitoare. Mă bucur pentru ea. Cred că ne-am întâlnit prima oară în urmă cu 15-16 ani. Faptul că încă joacă e incredibil,” a punctat Robson, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În 2012, Robson o învingea pe Cîrstea în semifinalele turneului WTA de la Guangzhou, scor 6-4, 6-2.

Laura Robson vede mai multă siguranță adusă de Sorana Cîrstea în jocul său

Laura Robson a apreciat constanța văzută în jocul Soranei Cîrstea, sportivă care a ajuns la maturitatea de a simți corect atât momentele în care să aleagă lovituri cumpătate, cât și clipele în care e oportun să își perpetueze stilul agresiv de a juca tenis.

„Să intre în top 20 pentru prima oară la această vârstă e încântător. Dacă îi privești tenisul, nu joacă foarte diferit față de cum obișnuia să joace, dar e mai constantă. Alege loviturile mai sigure, uneori, față de perioadele în care încerca să lovească tot timpul direct câștigător.

Asta i-a schimbat abilitatea de a rezista în puncte. Performanțele se datorează mentalității; dintr-odată, nu mai are presiune, așteptări și încearcă să se bucure de meciuri. 

Rezultatele vin pentru că se bucură de tenis, de competiții, nu se mai gândește la rezultat. Sper să continue, pentru că e distractiv să fii în jurul ei. E o fată grozavă, sper să aibă parte de un Roland Garros extraordinar,” a adăugat Laura Robson pentru Sport.ro, într-un dialog făcut posibil de Eurosport.

Laura Robson, loc 27 WTA în vara anului 2013, când Sorana Cîrstea a ocupat locul 21 mondial

În vara anului 2013, Sorana Cîrstea ocupa locul 21 al ierarhiei mondiale, poziție-record pe care a corectat-o treisprezece ani mai târziu, în urma parcursului fulminant, bifat pe zgura de la Roma.

O înfrângere administrată numărului unu mondial, urmată de o calificare până în semifinalele competiției i-au adus Soranei Cîrstea statutul privilegiat de a deveni cea mai vârstnică jucătoare care intră, în premieră, între primele douăzeci de jucătoare ale circuitului WTA.

În aceeași vară din urmă cu un deceniu și trei ani, britanica Laura Robson ocupa poziția 27 a ierarhiei mondiale, loc rămas definitiv drept cea mai înaltă clasare a carierei pentru jucătoarea născută în Melbourne, Australia.

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
