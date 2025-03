Dan Nistor și Alexandru Chipciu, jucătorii lui U Cluj, au avut discursuri dure după partida din Bănie și l-au acuzat pe Sorin Cârțu că i-ar fi înjurat pe jucătorii oaspeților, ar fi scuipat și chiar l-ar fi agresat pe Ovidiu Bic.

Înaintea duelului din play-off, oficialul de la Universitatea Craiova a vorbit despre incidentele de acum câteva săptămâni. "Nu am cum să mă întâlnesc cu Nistor și Chipciu diseară și nu mă interesează, nu am nicio treabă. Ei au denaturat adevărul și, într-un fel, îi înțeleg, ei sunt reprezentanții Clujului și, de regulă, doar ei vorbesc.

Ei au vrut să-și apere coechipierul, dar trebuiau să o facă în alt mod, nu la modul de minciună. Nu a existat vreodată să miros în fața jucătorilor a băutură.

Ei au dat-o într-un sector care nu mă caracterizează! Singura dată, recunosc, când beau un whisky este atunci când merg cu avionul", a spus Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.

Ce au spus Dan Nistor și Alexandru Chipciu despre Sorin Cârțu



Dan Nistor: "Am un respect deosebit față de Mihai Rotaru și Mirel Rădoi, dar domnul Rotaru ar trebui să-și aleagă mai bine angajații, nu e normal să vină el să-și ceară scuze pentru anumite persoane. E nepermis ca domnul acela să vină să ne scuipe. Nu trebuia să vină domnul Cârțu să vină se ne înjure, să se comporte așa. E un fost mare fotbalist, antrenor, nu ai voie să te prezinți așa. Vreau să-i mulțumesc lui Mirel Rădoi, pentru că a venit să-și ceară scuze"



Alexandru Chipciu: "Poți să fii legendă beată pe aici sau sub alte influențe, să-ți iei de gât foștii jucători? Ăsta e circul din România. Îmi pare rău de Mirel că îl iubesc. S-au ascuns mingile de care el spunea că niciodată nu o să se întâmple asta. Cum să fii legendă și să miroși a băutură? Păi, promovați-l pe Sabău! El promovează fotbalul. Tot promovăm circarii ăștia. Că Boc ne-a luat arbitraje, că cooperativa... Îmi asum tot ce am spus și cu astfel de personaje nu vreau să mai am de a face"