La finalul meciului, Roland Niczuly și-a început discursul prin a-și cere scuze pentru rezultatul înregistrat în fața ultimei clasate, Gloria Buzău.

Roland Niczuly: ”Luckassen era să îmi rupă piciorul!”

Niczuly și-a criticat aspru coechipierii pentru efortul depus în meciul cu Gloria Buzău și a subliniat faptul că Sepsi a arătat ”catastrofal”.

Apoi, goalkeeper-ul covăsnenilor a mărturisit că Luckassen a comis un fault în atac la faza golului. Cu o lovitură vizibilă pe picior, Niczuly a declarat că jucătorul Gloriei Buzău a fost pe punctul să îi rupă genunchiul.

”În numele echipei, aș vrea să-mi cer scuze față de patronul nostru, domnul Dioszegi. Ieri a fost în vestiar, a vorbit cu noi, se pare că nu am înțeles nimic. Păcat, aveam o șansă bună să fim pe primul loc, să ne distanțăm la două puncte de Hermannstadt, dar astăzi am arătat catastrofal. Ei au ajuns de două ori în careul nostru, de două ori au fost atacanții lor singuri cu mine în careul de șase metri, ceea ce la nivelul ăsta este inadmisibil.

Luckassen aproape mi-a rupt piciorul. Am văzut reluările. În primul rând, cred că eu ating mingea și după aia atinge Luckassen, care mă calcă clar, era să îmi rupă genunchiul. Domnul arbitru a spus că Luckassen joacă mingea și după aceea e un contact normal. Ok, dacă astfel de contacte sunt normale, asta e, trebuie să acceptăm, oricum nu vreau să găsesc scuze, nu din cauza asta am pierdut trei puncte azi, am arătat foarte rău.

Nu pot să îmi dau seama nici eu, sincer, ceea ce s-a întâmplat în această seară este inexplicabil, nu pot să spun un motiv. Cu CFR am arătat extraordinar, o echipă care se bate la campionat. Cu echipa Buzăului, cu tot respectul, astăzi i-am simțit de parcă nu voiau să câștige, nu alergau, dar noi n-am alergat nici măcar cât ei. Este păcat, dureros, dezamăgitor, dar trebuie să ridicăm capul. Este o pauză binevenită, trebuie să ne trezim să arătăm altă față contra lui Hermannstadt, că dacă arătăm așa nu avem nicio șansă.

Aici nu pot să îmi dau eu cu părerea, este decizia conducerii, ei știu cel mai bine ce e cel mai bine pentru club și echipă”, a spus Roland Niczuly.

