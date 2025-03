10 apariții a bifat tehnicianul la cârma gălățenilor. Ovidiu Burcă a înregistrat o medie de 0,80 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Ovidiu Burcă a spus în ce moment s-a produs ruptura la Oțelul Galați: ”Atunci am simțit că s-a pierdut ceva”



Burcă crede că imediat după eșecul cu Poli Iași, meci pe care trebuia să-l câștige, mai ales că se juca pe propria arenă, s-a produs o ruptură în vestiarul Oțelului, motiv pentru care nici nu a mai continuat pe banca gălățenilor.



De asemenea, Burcă susține și că nu regretă scurta perioadă pe care a petrecut-o la Oțelul



”E prima zi în care încep să mă obișnuiesc din nou să nu fiu implicat în viața de zi cu zi a unui club. Nu este simplu. Am ales să fac lucrul acesta, îmi place foarte mult. Când îți alegi meseria asta, trebuie să te aștepți și la astfel de momente. Nu regret absolut deloc că am luat decizia să merg la Oțelul în ianuarie. A fost o lecție foarte bună pentru mine și am învățat multe din experiența asta.



Am simțit după meciul cu Iași că s-a pierdut ceva. S-a pierdut foarte mult. În primul rând, din perspectiva mea, a antrenorului, era un meci pe care ar fi trebuit să-l câștigăm. Am trecut de la extaz la agonie într-un minut. Am încasat două goluri cu un om în plus. Deși aveam 2-0, simțeam că nu eram deloc liniștit.



După acel meci, am simțit că ceva s-a rupt. Știam că nu am voie să fac foarte mulți pași greșiți. Asta este situația. Simți când oamenii își pierd încrederea în tine. Am simțit că ceva s-a rupt între mine și conducerea clubului. Situația de la Oțelul a fost una foarte delicată atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. La fotbal nu se poate una fără cealaltă. Dacă regret ceva, este că n-am avut toată echipa pregătită și tot lotul disponibil în cele două luni. Sunt sigur că altfel ar fi stat lucrurile”, a spus Ovidiu Burcă, potrivit Sport Total FM.



Oțelul Galați l-a adus pe Laszlo Balint în locul lui Ovidiu Burcă.

Gălățenii au încheiat pe locul 12 sezonul regulat al SuperLigii, cu 32 de puncte obținute după 30 de etape. Șapte victorii, 11 remize și 12 eșecuri a înregistrat Oțelul.



În play-out, Oțelul a consemnat o înfrângere până acum, 0-2 vs. UTA.