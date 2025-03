Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 29, dar Denis Ciobotariu a egalat pe finalul primei reprize. Roș-albaștrii au trecut în avantaj în minutul 55, după reușita lui Juri Cisotti, însă Alex Dobre a egalat din nou în minutul 70. Denis Ciobotariu a făcut dubla în minutul 83, când Rapid se afla în inferioritate numerică după eliminarea lui Borza, însă Tănase a marcat în prelungiri și a stabilit scorul final.

Mihai Stoica, replică pentru Marius Șumudică: ”Tu ai provocat!”

Mihai Stoica a avut un discurs manifest după incidentele petrecute pe Arena Națională la FCSB – Rapid. După ce Marius Șumudică a acuzat un comportament rasist din partea suporterilor, dar și faptul că cei de la FCSB au pus mai mulți oameni în spatele băncii să îl înjure, Mihai Stoica a ținut să îl contrazică pe antrenorul giuleștenilor.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că astfel de lucruri se întâmplă frecvent pe stadioane, inclusiv pe arenele importante din Europa. De altfel, Mihai Stoica susține că inclusiv el a fost înjurat, dar și fotbaliști de legendă precum Gică Hagi sau Dan Petrescu.

”Eu chiar consider că acum comportamentul lui (n.r. Şumudică) a fost ok. A zis o singură mare prostie, că am pus noi oameni să stea în spatele lui. Acolo e nucleul dur al celor de la VIP, care vin, îşi plătesc mereu bilete.

Ne-au înjurat şi pe noi. L-au înjurat şi pe Hagi. Orice, dar nu pe Hagi. L-au înjurat şi pe Dan Petrescu. Orice manifestare poate fi oprită cu amendă foarte mare pentru tulburarea liniştii publice. Dar pentru asta cine să intervină? Se înjură foarte mult peste tot, pe toate stadioanele din lumea asta.

Genul acesta de manifestare apare şi în situaţia în care tu provoci. Când tu acum două săptămâni ai provocat şi ai zis, fără spună nimeni nimic, că galeria e zero şi că urăşti echipa, e normal că oamenii iau foc.

Oamenii ăştia sunt foarte fanatici, bat orice fanatic din stadion. Ăştia ştiu cu date clare când li s-a părut loc că o echipă nu a jucat corect cu o altă echipă şi ne-a pus nouă probleme. M-au înjurat şi pe mine, ce să fac?

N-o să se intervină niciodată. La mine, mii de oameni au strigat un cântec pe care l-au compus împotriva fiicei mele care era bolnavă. Asta nu se va opri niciodată.

Când în hip-hop guvernează cuvinte suburbane, când în TikTok apar numai mizerii, când la stand-up se spun numai porcării. Eu nu am fost la vreun spectacol de stand-up, dar mi se pare grotesc ce aud. Să iei bani ca să înjuri, mi se pare foarte ciudat.

Dar asta se caută, se pare. Lumea caută înjurăturile. Înainte nu ştiam numele interlopilor. Acum interlopii îşi dau întâlnire pe TikTok să se provoace la luptă. Să fim serioşi, asta e România din ziua de azi. Peste tot se întâmplă aşa. Englezii inventează pe moment cântece şi jignesc adversarii. Şi ei au inventat fotbalul”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ce a spus Marius Șumudică după meci

Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren la FCSB - Rapid, din cauza insultelor primite din partea suporterilor roș-albaștrilor.

”Ce am trăit aici astăzi... Am vrut să opresc meciul, fiindcă nu este normal să se scandeze, să fie ură de rasă. Pentru mine, ceea ce se strigă... Am vrut să scot echipa de pe teren! Nu mi se pare normal.

Ok, există injurii, am acceptat, m-au înjurat, mi-au făcut bannere. Am acceptat, nu am reacționat. Nici nu m-am uitat la ele, am văzut ceva vopsit acolo. M-au înjurat, duc, că vin din galerie, dar să ajungă un stadion întreg să strige acest cântec, pentru mine este rasism!

Plus că au pus un om din staff-ul lor în spatele porții noastre și ne-a jignit tot timpul jucătorii. I-a înjurat pe Aioani, pe Micovschi, pe toți. Am mers la arbitru și până la urmă l-au scos de acolo. Incredibil așa ceva! Să stea în spatele porții un om din staff-ul advers și să înjure. Așa ceva nu accept!

Îl cunosc foarte bine pe acel domn, știu unde stă, că mi-e vecin. Să ajungi să stai în spatele porții și să înjuri ca un birjar jucătorii echipei mele și nimeni să nu ia atitudine... I-am spus arbitrului de 4 ori”, a spus Marius Șumudică.