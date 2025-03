Giuleștenii l-au adus pe Dinu Moldovan (34 de ani), fostul goalkeeper al lui Sepsi OSK, care era liber de contract din ianuarie.



Fost junior la Espanyol și cu experiență în SuperLigă la U Cluj, Chindia și Sepsi, Moldovan a semnat până la finalul sezonului și a efectuat deja primul antrenament sub comanda lui Marius Șumudică.



Mesajul transmis de Dinu Moldovan pentru Aioani



„Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt într-o formă fizică foarte bună. Degeaba lumea vorbește de vârsta mea, mă simt excelent. Sper să avem noroc, și eu, și Rapidul, să fie totul perfect”, au fost printre primele cuvinte rostite de portar în Giulești.



Dinu Moldovan a vorbit și despre Marian Aioani, alături de care a mai fost coleg la Chindia Târgoviște.



„Mă cunosc cu el de mult. Am fost colegi (n.r. la Chindia Târgoviște). Îmi pare rău că am ajuns în situația asta, dar de multe ori m-a ajutat. Am făcut și o glumă cu el, și când jucam la Chindia împreună tot așa am apărat pe o chestie de accidentare. Îmi pare rău pentru lucrurile acestea, dar uite asta e viața de fotbalist", a spus goalkeeper-ul.



Dacă va fi apt din punct de vedere medical, Moldovan ar putea debuta chiar sâmbăta viitoare, în meciul giuleștenilor împotriva celor de la Universitatea Craiova.



Cele două formații se vor întâlni sâmbătă, 29 martie, pe "Superbet Arena" din Giulești, nu mai devreme de ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.