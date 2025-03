Kopic o face din nou pe Dinamo mare! Obiectivul bine definit și când 's-a rupt' meciul cu CFR

Zeljko Kopic și-a exprimat opiniile cu echilibru la finalul eșecului de sâmbătă seara, scor 1-3 în Gruia, cu CFR Cluj. Croatul de pe banca lui Dinamo spune după golul al treilea al celor de la Cluj totul s-a destrămat ca un castel de nisip. A venit penalty-ul transformat, iar din acel moment echipa sa nu a mai avut resurse pentru a mai declanța o cursă de urmărire.



Antrenorul lui Dinamo a vorbit la finele jocului din prima rundă a play-off-ului și despre țelul echipei. Kopic susține că se va lupta pentru fani, iar Dinamo va arăta pe teren din ce în ce mai bine.

Kopic o face din nou pe Dinamo mare! Obiectivul bine definit

Dinamo caută gloria de altădată, iar Kopic promite că face tot ce poate pentru ca echipa roș-albă să fie din nou în vârful fotbalului românesc. Timpul va arăta dacă tehnicianul croat deține toate argumentele și va fi ajutat de conducere să-și atingă țelul.



"CFR a avut controlul la mijlocul terenului, în repriza a doua am început mult mai bine. Am reușit să înscriem primul gol. Am avut sentimentul că am avut meciul sub control după ce am marcat și că puteam egala, dar după golul de 3-1 pentru CFR, s-a terminat.



Am mai avut și alte șuturi, nimeni nu s-a așteptat să fie ușor acest meci, acest play-off. Am arătat câteva momente bune în această partidă, dar așa a fost să fie. Știam că va fi mult mai dificil în play-off decât în sezonul regulat, dar trebuie să mergem mai departe și să luptăm.



Avem grijă să construim pe viitor, să construim fundația acestei echipe, dar asta nu exclude faptul că nu vom lupta în fiecare meci în acest play-off, pentru suporteri, pentru public", a declarat Zeljko Kopic, la finalul partidei din Gruia.