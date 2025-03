Încă un transfer la Rapid? "Marius Șumudică mi-a spus că are nevoie de un jucător ca mine"

Kader Keita: "De la CFR Cluj am vrut să plec pentru că nu primeam suficiente minute"

Crescut la juniorii lui Ajaccio și Lille, Kader Keita a jucat la CFR Cluj în perioada ianuarie 2024 - februarie 2025. Ivorianul povestește că a vrut să plece din Gruia după ce prindea tot mai puține minute sub comanda lui Dan Petrescu

"Am ajuns în România în ianuarie 2024, iar la început totul a decurs foarte bine. Mi-a fost greu să plec din Turcia pentru că la Sivasspor totul mergea excelent până la schimbarea conducerii și a antrenorului, însă ulterior nu mai intram în planurile lor.



Agentul meu mi-a spus că are câteva variante pentru mine, inclusiv CFR Cluj. Am accept și am semnat acolo. La început, totul a merge bine, mai ales cu antrenorul Mutu, care l-a succedat pe Andrea Mandorlini, un alt antrenor care a avut încredere în mine. Am avut șase luni bune, chiar dacă am fost eliminați din Cupa României.



De la CFR Cluj am vrut să plec pentru că nu primeam suficiente minute. Senzația pe care mi-o dădea antrenorul (n.r - Dan Petrescu) nu era una bună. Aveam nevoie de încredere, voiam să joc și să performez. Am regăsit aceste elemente cu Marius Șumudică, un antrenor care mă ajută foarte mult. Sunt mai ambițios ca niciodată să ating obiectivele în următoarele luni", a mai spus Kader Keita.