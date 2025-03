Înaintea meciului direct, Gigi Becali s-a arătat contrariat de anumite declarații ale lui Marius Șumudică în care antrenorul de la Rapid spune că unele adversare au prima șansă în partidele cu giuleștenii, lăsând de înțeles că Rapid s-ar mulțumi și cu un punct.

Gigi Becali îi dă un sfat lui Șumudică înainte de FCSB - Rapid

Becali dă exemplul ultimului meci jucat de Rapid, pe terenul lui FC Hermannstadt. Giuleștenii au pierdut în prelungiri, 0-1, după un gol marcat de Neguț.

"Eu sunt optimist la orice meci. Eu nu zic că poate scoatem un egal. Eu spun că trebuie să câștigăm și dacă jucăm cu Real Madrid.



Nu vreau să-l critic pe Șumudică pentru că mi-e prieten, dar vreau să-i dau un sfat. Cum să zici de echipa ta că poate scoate un punct? Cum să spui asta? Când jucătorii văd asta la televizor, joacă la 0-0.



Șumudică e băiat deștept, îi merge mintea, are inteligență. N-are el atât de multă carte, dar tot leagă frazele. Nu știu ce a vrut să zică, s-a încurcat în tactica lui. A zis că dacă va câștiga un punct la Sibiu e bine. Nu trebuie să zici că adversarul are prima șansă. Niciodată în viața ta! Nu există așa ceva. La fotbal joci și câștigi. Eu joc cu tine de la egal. Nu zic că am eu prima șansă, dar nici tu. Dacă zic că ai tu prima șansă, înseamnă că din start mi-e teamă", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

FCSB are un palmares modest în istoria recentă a confruntărilor cu Rapid. Formația roș-albastră nu a înscris vreun gol în ultimele trei dueluri directe, iar giuleștenii au obținut câteva victorii categorice după revenirea în prima ligă, precum 5-1 în sezonul 2022/2023 sau 4-0 în stagiunea 2023/2024.



În sezonul regulat, ambele dueluri dintre FCSB și Rapid s-au încheiat la egalitate, 0-0.

VIDEO Conferință Marius Șumudică înainte de FCSB - Rapid