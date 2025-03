Clujenii au dominat prima repriză și au intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri, grație reușitelor lui Louis Munteanu (minutul 15) și Alin Fica (minutul 44).



Dinamo a sperat la o revenire după ce Stipe Perica a marcat în minutul 69, dar Mohammed Kamara a închis tabela din penalty, în minutul 80.

În urma acestui rezultat, echipa lui Kopic ocupă locul patru în clasament, cu 26 de puncte, la egalitate cu U Cluj.



Pulhac: „Am văzut o diferență foarte mare”



Cristi Pulhac, fost campion cu Dinamo, a criticat lipsa de atitudine a echipei și a sugerat că jucătorii au tratat meciul cu superficialitate.



„Eu am zis că Dinamo termină pe locul trei, dar acum am văzut o diferenţă foarte mare între cele două echipe. CFR Cluj a avut o determinare incredibilă, pe care n-am văzut-o la Dinamo. Mi s-a părut că echipa e deja în vacanță. Sper să mă fi înșelat, dar Dinamo nu mai marchează, nu mai are ocazii. A fost un meci dezamăgitor”, a declarat Pulhac la Prima Sport.



Mai mult, fostul fundaș consideră că echipa a pierdut din intensitate.



„Golurile vin din cornere sau șuturi de la distanță, centrările sunt în primul adversar. E clar că lucrurile nu merg cum trebuie”, a mai spus Pulhac.



Cristi Pulhac este un nume de referință pentru Dinamo, având în palmares un titlu de campion (2006/07), două Cupe ale României și două Supercupe.