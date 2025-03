La o zi după ce i-a certat pe fanii campioanei pentru că nu-și cumpără bilete pentru meciul cu Rapid, Mihai Stoica a revenit cu un mesaj, susținând că aceștia s-au mobilizat rapid și au achiziționat 20.000 de bilete.

Ultimele două meciuri dintre cele două echipe, în Superliga, s-au încheiat la egalitate, scor 0-0.

MM a anunța câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Rapid



"Nu e de joacă! Când i-am bătut pe Rapid ultima dată nu aveam păr cărunt, noi de atunci nu am dat un gol împotriva Rapidului, un gol nu am dat! Pentru noi este extrem de important meciul ăsta.



Mă bucur că au început şi suporterii să înţeleagă şi suntem la 20.000 (n.r. de bilete vândute), e lucru mare. S-a nimerit rău meciul ăsta, pentru că am avut foarte mulţi jucători accidentaţi, una e să ai Lixandru sau Octavian Popescu, măcar pe bancă, ai soluţii, noi nu am avut soluţii, am mers cu jucătorii apţi (n.r. la Lyon)", a spus Mihai Stoica, potrivit Primasport.



Eliminată din Europa League, FCSB se concentrează acum pe campionat. Va începe play-off-ul cu 28 de puncte, la un punct distanță de CFR Cluj și la două de Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și Dinamo.



Campioana va juca duminică pe Arena Națională în compania rivalei Rapid, echipă care va începe play-off-ul cu 23 de puncte.